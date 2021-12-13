Мишина впервые назвала истинную причину разрыва с Эллертом

Окончательного разрыва с участником шоу "Холостячка" Александром Эллертом захотела она сама.
Украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" и первая "холостячка" страны Ксения Мишина впервые назвала причину разрыва отношений со своим возлюбленным и финалистом реалити-шоу "Холостячка" Александром Эллертом.
В программе "Светская жизнь" Мишина призналась, что в их отношениях были минусы.
"Разные стороны каждого человека, которые должны притереться, найти что-то общее... И мы пытались это сделать, но к сожалению этого не получилось. У нас были и ссоры, постоянные эмоциональные всплески. И я понимала, что это слишком и так нельзя. Я чувствовала в этом себя очень плохо. И эта постоянная боль - ее выдерживать очень сложно", - рассказала Ксения.
Также, по ее словам, именно она была инициатором окончательного разрыва с Эллертом.
"Я поняла, что просто не могу больше существовать в этих отношениях, что мне очень больно и неприятно, и я просто не знаю, как это решить. Ему тоже сложно и больно, и он тоже не знает, как это разрулить. И принять такое решение, мне кажется, было правильно", - сказала актриса.
Между тем, пока Мишина не отрицает, что может вернуться к Эллерту в будущем.
"Я видела большую ценность в этих отношениях. Но когда ты находишься в постоянном стрессе, оно постепенно сходит на нет... Женщина в постоянном стрессе не может долго существовать", - резюмировала актриса.
Напомним, в программе Алексея Дурнева, Мишина впервые намекнула на причины расставания с Эллертом, но официально их не называла. В частности, речь шла о токсичности и абьюзе в этом романе.
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