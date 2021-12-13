УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Мишина впервые назвала истинную причину разрыва с Эллертом

13 декабря 2021, 01:44
Прослушать новость
Остановить

Окончательного разрыва с участником шоу "Холостячка" Александром Эллертом захотела она сама.

Ксения Мишина и Александр Эллерт
Ксения Мишина и Александр Эллерт / instagram.com/ellert_a/

Украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" и первая "холостячка" страны Ксения Мишина впервые назвала причину разрыва отношений со своим возлюбленным и финалистом реалити-шоу "Холостячка" Александром Эллертом.

В программе "Светская жизнь" Мишина призналась, что в их отношениях были минусы.

"Разные стороны каждого человека, которые должны притереться, найти что-то общее... И мы пытались это сделать, но к сожалению этого не получилось. У нас были и ссоры, постоянные эмоциональные всплески. И я понимала, что это слишком и так нельзя. Я чувствовала в этом себя очень плохо. И эта постоянная боль - ее выдерживать очень сложно", - рассказала Ксения.

Также, по ее словам, именно она была инициатором окончательного разрыва с Эллертом.

"Я поняла, что просто не могу больше существовать в этих отношениях, что мне очень больно и неприятно, и я просто не знаю, как это решить. Ему тоже сложно и больно, и он тоже не знает, как это разрулить. И принять такое решение, мне кажется, было правильно", - сказала актриса.

Реклама

Между тем, пока Мишина не отрицает, что может вернуться к Эллерту в будущем.

"Я видела большую ценность в этих отношениях. Но когда ты находишься в постоянном стрессе, оно постепенно сходит на нет... Женщина в постоянном стрессе не может долго существовать", - резюмировала актриса.

Напомним, в программе Алексея Дурнева, Мишина впервые намекнула на причины расставания с Эллертом, но официально их не называла. В частности, речь шла о токсичности и абьюзе в этом романе.

Читайте также:

viber
шоу-бизнес новости шоу бизнеса Ксения Мишина
Сейчас вы просматриваете новость «Мишина впервые назвала истинную причину разрыва с Эллертом». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
MARUV в красных латексных доспехах оголила свой сочный "орех"MARUV в красных латексных доспехах оголила свой сочный "орех" Как заставить кактусы цвести - простой метод для ленивыхКак заставить кактусы цвести - простой метод для ленивых Вкус невероятный, а польза удивительная: назван самый лучший для здоровья супВкус невероятный, а польза удивительная: назван самый лучший для здоровья суп Вкуснейшие канапе на Новый год 2022: готовить закуску всего 3 минутыВкуснейшие канапе на Новый год 2022: готовить закуску всего 3 минуты Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для воздушных знаков - Весов, Водолеев и БлизнецовГороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для воздушных знаков - Весов, Водолеев и Близнецов
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
02:15

С днем ангела, Андрей – картинки, открытки и душевные поздравления с днем Андрея Первозванного

01:44

Мишина впервые назвала истинную причину разрыва с ЭллертомВидео

01:17

Рекордный скачок цен на масло: украинцев предупредили о новом подорожанииВидео

00:51

Приметы на 13 декабря: что нельзя делать в день святого Андрея и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня 13 декабря 2021: Близнецам – непредвиденные траты, Скорпионам – большие потериВидео

Реклама
12 декабря, воскресенье
23:40

В Киев привезли Вифлеемский огонь мираВидео

23:13

"Нормандия" возможна и без Путина: посол заявил о вероятности переговоров нормандской "тройки"Видео

22:54

На Львовщине массовое отравление детей неизвестным веществом

21:52

Блинкен назвал условие для вступления Украины в НАТОВидео

21:46

Подростки снимали погоню с полицией для соцсетей: детали кровавого ДТП в Луцке

21:07

"Их догонит любовь и на куски разорвет": рецензия на фильм "Вестсайдская история"Видео

20:58

Во время отдыха в Египте при загадочных обстоятельствах умер отец экс-нардепа

20:57

В ФРГ блокируют передачу Украине нового оружия: СМИ раскрыли детали дипскандалаВидео

20:28

Зима века: украинцев удивили прогнозом с неожиданной аномалиейВидео

19:53

Путин снова будет говорить с Байденом: на повестке дня вопрос об УкраинеВидео

19:49

Ностальгия Байдена: зачем президент США созвал новый саммитмнение

19:38

В Украине повысят газовый тариф: кому и когда придется раскошелитьсяВидео

18:58

США припугнули Россию жестким ответом в случае вторжения в УкраинуВидео

18:44

Звездная украинская легкоатлетка засветила пышные формы в купальнике

18:43

Посреди Киева провалился асфальт: движение перекрыто

Реклама
18:29

Метро по 22 гривны: в киевской подземке заговорили о новом тарифе на проездВидео

18:14

Maruv шокировала откровенными ласками с подругой в бикиниВидео

18:13

Две школьницы зверски издевались над пенсионером 3 часа и довели его до смерти

17:45

"Быковал" и материл копов: всплыло новое скандальное видео с наездами ГогилашвилиВидео

17:41

Под Николаевом случилось страшное ДТП: грузовик разнесло по всей дорогеВидео

17:20

В Украине ударит мощный мороз и завалит снегом на День святого НиколаяВидео

17:17

Тонны фальсификата и накрутка на продуктах: как обманывают украинцев перед Новым годомВидео

16:57

Людей разбросало от мощного удара: в Луцке авто на переходе протаранило толпуВидео

16:52

Больше половины иностранцев – из Украины: в Польшу перебрались уже свыше 300 000 украинцевВидео

16:37

В Запорожской области женщина выбрасывала мусор без паспорта и попала в судВидео

16:27

В Харькове неадекваты избили копов: 5 полицейских в больнице

16:14

Папа Римский поддержал Украину и сделал заявление из-за агрессии РФВидео

15:59

Провал новой "сделки" США и ФРГ: Германия не зарубит СП-2, если РФ нападет на Украину – BloombergВидео

15:52

Путин выдвинул Украине новую претензию: вспомнил о долгах и имуществе СССРВидео

15:38

Привлечете удачу и богатство: простой рецепт Калиты на Андрея ПервозванногоВидео

15:14

Подорожает водка и вино: украинцам назвали новую цену за поллитровкуВидео

14:55

В американском штате Кентукки мощнейший торнадо сровнял с землей дома, погибли не менее 100 человекФотоВидео

14:29

В G7 предупреждают РФ: вторжение в Украину вынудит заплатить высокую ценуВидео

14:21

Ученые нашли белок, который очень быстро влияет на заживление ран

14:04

Зеленский требует немедленно уволить скандального замглавы МВД ГогилашвилиВидео

Реклама
13:44

Украину атакует опасная погода с новым "сюрпризом"Видео

13:27

Таможенники начали "охотиться" на владельцев евроблях: кто "под прицелом"Видео

13:22

В Киеве антивакцинаторы устроили акцию протеста и выдвинули требование властямВидео

13:11

Пособие по безработице в Украине: кому светит "минималка" и кто не сможет получить деньгиВидео

12:46

У Путина заявили об агрессивной риторике Байдена из-за угрозы вторжения РФ в УкраинуВидео

12:20

Дорогой "Оливье": в Украине начали "кусаться" цены на продукты для новогоднего салатаВидео

12:09

Самый вкусный и легкий салат на Новый год 2022 Апельсиновая долька: готовить всего 20 минутВидео

12:01

Нападение России на Украину и запуск СП-2: в Германии бьют тревогу и требуют удара по МосквеВидео

11:22

Под Львовом на хоккейном матче массово отравились детиВидео

11:02

Даже круче, чем Bayraktar: Украина и Турция будут производить БПЛА Anka с ударом по средствам ПВО

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять