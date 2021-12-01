УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Мишина проговорилась Дурневу, почему рассталась с Эллертом

1 декабря 2021, 14:11
Прослушать новость
Остановить

Актриса наотрез отказалась возобновлять отношения с победителем Холостячки.

Ксения Мишина проговорилась о причинах расставания с Эллертом / скриншот с видео

Отношение экс-холостячки Ксении Мишиной и шоумена Александра Эллерта зашли в тупик. Не так давно они отписались друг от друга в соцсетях и даже удалили общие фото.

Актриса и шоумен единогласны - их пара распалась, а Ксения говорит, что не планирует их восстанавливать.

В программе Алексея Дурнева, звезда впервые намекнула на причины расставания с Эллертом, но официально их не называла. В частности, речь шла о токсичности и абьюзе в этом романе.

Дурнев пошутил о том, что слова Мишиной о расставании с шоуменом можно вырезать из шоу, указав, что парочка часто устраивала громкие разрывы и яркие примирения. Однако Ксения дала понять, что это не так.

Читайте также"Травмированные люди": психолог рассказала о будущем отношений Мишиной и ЭллертаКроме того, в программе вспомнили романтический жест Александра, когда тот арендовал вертолет и оригинально признался в любви артистке. Однако, по словам Мишиной, сейчас такой поступок "не сработает".

Реклама

Дурнев также отметил и поездку экс-пары в Буковель, когда они счастливые катались на санях и снимали это на видео. Но в ответ на это Ксения неожиданно заговорила об абьюзе и токсичности.

"Да, катались, прикольно... Я просто люблю все, что страшно. Все, что страшно и токсично... Все, что абьюзивно – я люблю, но на время, потом все", – заявила Мишина.

Ранее мы сообщали, что победитель первого сезона шоу "Холостячка" Александр Эллерт рассказал об отношениях со своей возлюбленной. Отвечая на вопросы подписчиков о Ксении Мишиной, Эллерт заявил, что они расстались.

Автор: Сергей Кущ
viber
Алексей Дурнев Ксения Мишина Александр Эллерт
Сейчас вы просматриваете новость «Мишина проговорилась Дурневу, почему рассталась с Эллертом». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Этот способ спасет полузасохшие цветы: как применять простое удобрение, которое есть в каждой аптечкеЭтот способ спасет полузасохшие цветы: как применять простое удобрение, которое есть в каждой аптечке Ждите арктического холода: украинцев предупредили о неожиданной зимней аномалииЖдите арктического холода: украинцев предупредили о неожиданной зимней аномалии Самая вкусная закуска за 10 минут: трубочки из лаваша с восхитительной начинкойСамая вкусная закуска за 10 минут: трубочки из лаваша с восхитительной начинкой Блэкаут на Новый год: украинцев предупредили о веерных отключениях электричестваБлэкаут на Новый год: украинцев предупредили о веерных отключениях электричества В Украине рекордно подорожало сало: что будет с ценами дальшеВ Украине рекордно подорожало сало: что будет с ценами дальше
14:16

В Киеве откроют 14 новогодних локаций: где стоит побывать

14:11

Мишина проговорилась Дурневу, почему рассталась с Эллертом

14:08

В Одессе произошла утечка опасного химического вещества

13:58

Завалы снега, ледяные дожди и гололедица на дорогах: когда в Киев придет опасная погодаВидео

13:51

Бывшая возлюбленная Илона Маска в одних колготках случайно обнажила грудь

Реклама
13:47

Самый вкусный и легкий майонез для салатов на Новый год 2022: готовить всего 2 минутыВидео

13:23

Лавров назвал "серьезным предостережением" заявление Лукашенко о ядерном оружииВидео

13:18

Водителю оторвало руку: под Днепром легковушка столкнулась с грузовиком

13:00

Гороскоп на завтра 2 декабря 2021: Стрельцам – опасные знакомства, Львам – риск аварийВидео

12:55

"Подсолнечное масло, сахарная свекла, гречка": в Украине прогнозируют высокие цены и дефицит продуктов

12:41

На АЗС рухнули цены на топливоВидео

12:38

Мальчик с ожогами сидел среди бутылок от водки: на Буковине мать "забыла" о сынеВидео

12:33

Нина Матвиенко жалеет, что выгнала мужа из дома после 50 лет брака: "Надо давать второй шанс"

12:26

Под Радой митингуют ФЛП: здание оцеплено полицией и НацгвардиейВидео

12:23

15-летний подросток открыл стрельбу в американской школе – есть погибшие

12:03

"С первым днем зимы!" - прикольные картинки и душевные поздравления

11:56

Повышение зарплат, двойное гражданство и новый паспорт: главное из выступления Зеленского в РадеВидео

11:47

Рак поджелудочной: врачи назвали признаки "тихой" болезни

11:45

Лунный календарь стрижек на декабрь 2021: когда категорически нельзя стричь волосы и делать маникюр

11:37

Введение во храм Пресвятой Богородицы: дата, традиции и запреты дня, молитва

Реклама
11:33

На Львовщине по программе Зеленского отремонтировали дорогу к будущему КПП Нижанковичи-Мальховице

11:20

Alyona Alyona показала, как в юности выглядела в купальнике

11:05

В Украине расширят список услуг для траты "тысячи Зеленского": что еще добавят

11:03

Зеленский пообещал 1 декабря внести в Раду законопроект о двойном гражданстве

10:47

Киркоров показал дорогущий подарок для дочери на 10-летие: ее день рождения покажут по телевизору

10:44

Выходные в декабре 2021 в Украине: сколько будем отдыхать

10:39

Зеленский анонсировал повышения зарплат в Украине: кто будет получать 24 тысячи в месяцВидео

10:37

Украинским детям будут платить деньги за использование недр: Зеленский внесет законопроект

10:21

Зеленский сегодня выступает в Верховной Раде с ежегодным посланием - онлайн-трансляцияВидео

10:11

В Кременчуге второклассница наглоталась таблеток от повышенного давления и попала в реанимациюВидео

09:58

Киев застрял в пробках из-за снегопада: какие улицы лучше обходитьВидео

09:57

Комаровский пояснил, для кого опасен новый штамм "Омикрон"

09:47

"Будем действовать по полной программе": Кулеба ответил Лукашенко на "российский" КрымВидео

09:30

Нужно ли украинцам паниковать из-за COVID-штамма Омикрон: врач дала ответВидео

09:04

Военные учения в Украине - это красная тряпка для Путина, на которую он не может броситьсямнение

08:59

"Выкидыши из-за вакцинации, а эпидемия COVID-19 - выдумка": в Минздраве "разнесли" популярные фейки

08:46

Гороскоп по картам Таро для Рыб на декабрь 2021 обещает большие деньги и новую любовьВидео

08:37

Гороскоп на сегодня 1 декабря 2021: Тельцам – ревность, Близнецам – долги, Стрельцам - опасность аферыВидео

08:24

Коронавирус в Украине 1 декабря: почти 12 тысяч новых COVID-случаев и 557 смертей

07:45

В Сенате США договорились о рассмотрении поправок к бюджету с санкциями против Северного потока-2 - The Hill

Реклама
07:00

Под угрозой каждая страна мира: врач рассказал об опасности штамма Омикрон

06:28

Россия перебросила к границам Украины 10 тысяч военных

06:12

Исполнение мечты и коварство друга: прогноз на картах Таро для Близнецов на декабрь 2021Видео

06:06

Анкара вместо Минска: почему Украина рискует, соглашаясь на посредничество Эрдоганамнение

06:01

Самый красивый маникюр на Новый год 2022 на короткие ногти, который пленит всех вокругФото

05:40

Вкуснейшее горячее мясо на Новый год 2022: готовить всего 20 минутВидео

05:32

Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера "уделал" папу в рельефности тела

05:08

Ледяной прогноз с мощными снегопадами: Украину атакует опасный циклон

05:05

Как можно повторно использовать чайные пакетики: 10 неожиданных применений

04:16

Сказочно красивые обои на рабочий стол – Рождество и Новый год 2022

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять