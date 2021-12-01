Мишина проговорилась Дурневу, почему рассталась с Эллертом

Актриса наотрез отказалась возобновлять отношения с победителем Холостячки.
Отношение экс-холостячки Ксении Мишиной и шоумена Александра Эллерта зашли в тупик. Не так давно они отписались друг от друга в соцсетях и даже удалили общие фото.
Актриса и шоумен единогласны - их пара распалась, а Ксения говорит, что не планирует их восстанавливать.
В программе Алексея Дурнева, звезда впервые намекнула на причины расставания с Эллертом, но официально их не называла. В частности, речь шла о токсичности и абьюзе в этом романе.
Дурнев пошутил о том, что слова Мишиной о расставании с шоуменом можно вырезать из шоу, указав, что парочка часто устраивала громкие разрывы и яркие примирения. Однако Ксения дала понять, что это не так.
Читайте также"Травмированные люди": психолог рассказала о будущем отношений Мишиной и ЭллертаКроме того, в программе вспомнили романтический жест Александра, когда тот арендовал вертолет и оригинально признался в любви артистке. Однако, по словам Мишиной, сейчас такой поступок "не сработает".
Дурнев также отметил и поездку экс-пары в Буковель, когда они счастливые катались на санях и снимали это на видео. Но в ответ на это Ксения неожиданно заговорила об абьюзе и токсичности.
"Да, катались, прикольно... Я просто люблю все, что страшно. Все, что страшно и токсично... Все, что абьюзивно – я люблю, но на время, потом все", – заявила Мишина.
Ранее мы сообщали, что победитель первого сезона шоу "Холостячка" Александр Эллерт рассказал об отношениях со своей возлюбленной. Отвечая на вопросы подписчиков о Ксении Мишиной, Эллерт заявил, что они расстались.