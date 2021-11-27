Эллерт поставил точку в отношениях с Мишиной

Александр Эллерт и Ксения Мишина / instagram.com/ellert_a

Автор студии "Квартал 95" и победитель первого сезона шоу "Холостячка" Александр Эллерт рассказал об отношениях со своей возлюбленной

Отвечая на вопросы подписчиков о Ксении Мишиной, Эллерт заявил, что они расстались.

"Как с Ксю дела обстоят?", – спросили у него фолловеры.

"Мы не вместе. Дайте нас спокойствие", – ответил Эллерт.

Эллерт признался, что он расстался с Мишиной / instagram /ellert_a

Напомним, в середине июля Ксения сообщила о разрыве отношений с Александром. Мишина опубликовала пост, в котором заявила, что ушла от избранника. Причину актриса уточнять не стала. Однако знаменитость отметила, что она стала инициатором такого решения и добавила, что оно окончательное. Впрочем, впоследствии все больше походило на то, что парочка снова вместе.

Ранее семейный психолог, психотерапевт и сексолог Алена Щербань, отвечая на вопрос есть ли у этой пары будущее и на какой почве возможны конфликты в их семье, заявила, что отношения бывшей "Холостячки" Ксении Мишиной и шоумена Александра Эллерта хоть и довольно запутаны, но имеют шанс на жизнь.