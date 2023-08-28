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Мировое признание: новую песню Тины Кароль номинировали на Грэмми

Анна Подгорная
28 августа 2023, 13:53 обновлено 28 августа, 13:53
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Ее сотрудничество с Дайан Уоррэн вылилось в нечто большее, чем просто музыка.
Тина Кароль
Тина Кароль и Дайан Уоррэн - One Nation Under Love номинировали на Грэмми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Украинская культура, в частности музыка, продолжает уверенно завоевывать мировые сцены. Свой вклад в эту благородную миссию внесла певица Тина Кароль - вместе с легендарным оскароносным композитором Дайан Уоррэн, которая сотрудничала с Селин Дион, Леди Гагой, Уитни Хьюстон, Тиной Тернер и пр., украинская певица создала композицию One Nation Under Love.

"Я долго ходила с идеей, что это не просто должна быть песня, это не просто композитор должен быть, это не просто проект. Я обращалась ко многим продюсерам, менеджерам", - отметила Кароль в эфире Сніданку з 1+1. Она рассказала, что моментально нашла с Дайан Уоррэн общий язык, и работать с ней было легко, потому что у них с композитором была "химия".

К тому же Уоррэн была рада работать над песней, посвященной Украине, так как сама горячо поддерживает нашу страну. В результате получился трек, который заметили.

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Так Кароль сообщила невероятные новости: ее с Уоррен труд был номинирован на престижную музыкальную премию Грэмми в нескольких номинациях.

"Увидим! Даже наш симфонический оркестр также представлен в Грэмми. Будет видно, дадут ли нам короткий шорт-лист или длинный. Я не знаю. Это уже такое: "Вы должны это сделать!" - убеждена Тина.

Ранее голливудский актер и режиссер Шон Пенн представил трейлер фильма об Украине. В документалке с громким названием показаны кадры событий 2013-2014 годов, полномасштабной войны и ее последствий.

Также София Ротару обнародовала, как выглядит сейчас. Свежих фото певицы никто не видел больше года. Впрочем, и нынешний вид Софии Михайловны вызвал у поклонников беспокойство.

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