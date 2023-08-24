София Ротару обнародовала, как выглядит сейчас - первое фото за год

На свежем сэлфи Софию Михайловну едва ли можно узнать.

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София Ротару показала свое первое фото за год - как сейчас выглядит певица / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Украинская певица София Ротару во время полномасштабной войны стала настоящей затворницей. Про ее жизнь сейчас практически ничего не известно, она не выступает, не общается с поклонниками.

Единственным исключением являются короткие поздравительные открытки к большим праздниками, или слова сочувствия к большим трагедиям. Их артистка публикует на своей странице в Instagram.

Что же касается личных снимков, то последний раз София Михайловна публиковала их в начале августа прошлого года. Фотопортрет она показала в честь своего юбилея - 75 лет. С тех пор год поклонники терялись в догадках, как сейчас выглядит артистка.

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24 августа для Ротару - двойной праздник: День независимости Украины, и День рождения единственного сына Руслана, которому в этом году исполнилось 53 года.

Певица поздравила своего ребенка и опубликовала фотографию с ним. В кадре они вместе позируют на фоне подсолнухов. Оценить внешний вид Софии Михайловны было сложно: лицо она спрятала за солнцезащитными очками, волосы - под платком. Фанаты пытаются понять, означает ли такой облик певицы, что она болеет (это объясняло бы ее исчезновение на год), или Ротару таким образом просто пряталась от густой жары.

София Ротару показала свое первое фото за год - как сейчас выглядит певица / instagram.com/sofiarotaru.official

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