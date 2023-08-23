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Андре Тан на редком фото показал свою красавицу-дочь

Анна Подгорная
23 августа 2023, 22:44 обновлено 23 августа, 22:44
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Единственный ребенок украинского дизайнера провел шикарный день в компании именитого отца.
Андрей Тан с дочерью
Андре Тан показал дочь Софию, с которой отпраздновал ее День рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/andre_tan_official

Украинский дизайнер Андре Тан сегодня опубликовал редкий кадр в честь праздника: кроме Дня Государственного флага он сегодня отпраздновал восьмой День рождения дочери.

На своей странице в Instagram Тан показал, как с Софией отмечал ее особенный день - вместе они играли, ели праздничный торт, гуляли и рассматривали многочисленные подарки. Похоже, девочке очень нравится розовый цвет, поэтому праздничное оформление было выдержано в его оттенках.

Редкие фотографии с единственной дочерью он сопроводил трогательным поздравлением: "С днем ​​рождения, мое счастье, моя маленькая, любимая доченька! Я помню каждую минуту дня, когда ты появилась на свет. Ты даже не представляешь, сколько новых эмоций, цвета и радости ты мне подарила. И вот тебе уже 8 лет. Мне не хватает слов, чтобы описать всю ту любовь, которую я испытываю к тебе. Расти здоровой, самой счастливой и веселой девочкой. Я сделаю все, чтобы ты росла в любви, радости и имела самое счастливое и беззаботное детство, несмотря ни на что! Ты именно тот подарок жизни, который я буду хранить вечность! Люблю тебя!"

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Кроме того счастливый отец отметил, что София преподала ему серьезный жизненный урок, который заставил его взглянуть по-другому и на свою жизнь: ранее девочка была робкой и застенчивой, а сейчас первой знакомится с людьми и стремится показать себя. Единственный ребенок дизайнера мотивировал это тем, что после начала полномасштабной войны ей уже ничего не страшно.

София - ребенок украинского дизайнера Андре Тана и его бывшей супруги Алины Харченко. Пара была вместе девять лет, но в мае 2021 года приняла решение разойтись.

дочь Андре Тана
Андре Тан показал дочь Софию, с которой отпраздновал ее День рождения / instagram.com/andre_tan_official

Ранее стало известно, что популярная голливудская актриса Сиенна Миллер станет мамой во второй раз. Артистка ожидает ребенка от своего партнера - актера Оли Грина, который младше Сиенны на 15 лет.

Кроме того Надя Дорофеева готовится стать мамой и назвала имя будущего ребенка. В недавнем интервью певица сообщила про свои планы на материнство, которые поменялись в новом браке.

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