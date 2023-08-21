Надя Дорофеева готовится стать мамой и назвала имя будущего ребенка

Брак с Мишей Кацуриным заставил Додо пересмотреть свои приоритеты.

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Надя Дорофеева заговорила про материнство / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева совсем недавно создала новую семью. Она вышла замуж за Мишу Кацурина, музыканта и ресторатора, с которым до романтических отношений дружила долгие годы.

Первый брак артистки был бездетным, так как и она, и ее бывший супруг, певец, комик и волонтер Владимир Дантес, обзаводиться потомством не планировали. Сейчас мнение Додо по этому поводу, похоже, изменилось.

В интервью для "Нашого радіо" Надя ответила на каверзный вопрос ведущей: как бы она назвала сына - Михаил или Владимир, намекая на имена ее мужчин. Дорофеева выдала неожиданный вариант.

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"Если честно, ни так и ни так. Это было бы имя, мне кажется, Марк", - ответила певица и отметила, что озвучила это впервые, так как раньше об этом никогда всерьез не задумывалась. Также Надя Дорофеева сообщила, что сейчас уже готова к материнству.

Стоит отметить, что у нового мужа артистки уже есть двое детей, которые появились в его втором браке, разрушение которого приписывают Дорофеевой.

Ранее Дорофеева рассказала смешную историю, как Миша Кацурин делал ей предложение. Кроме того певица раскрыла, стала ли она после свадьбы брать фамилию мужа.

Также Надя Дорофеева ответила на хейт из-за свадьбы с Кацуриным, который начался еще когда по их роман ходили лишь неподтвержденные слухи. Сейчас критика обрушилась на пару с новой силой.

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