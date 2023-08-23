"Как можно было так запустить": жена Мирошниченко рассказала про раковую опухоль

Инна Мирошниченко призналась, как недуг изменил ее взгляд на семью и появление детей.

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Инна Мирошниченко рассказала, как у нее нашли онкологию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Жена украинского ведущего Тимура Мирошниченко, юрист Инна Мирошниченко откровенно раскрывает в своем блоге все аспекты жизни. На сей раз ее пост в Instagram коснулся женского здоровья.

Мирошниченко сообщила, что у нее обнаружили раковую опухоль. Это произошло, когда ей было 20 лет - на осмотре у недобросовестного гинеколога ей без анализов поставили страшный диагноз.

"Когда-то в мои 20 лет на плановом (и первом во взрослой жизни) осмотре у гинеколога врач в районной поликлинике сказала: "Как можно было так себя запустить??? У Вас уже раковая опухоль!". Это сейчас я понимаю, что так диагнозы не относятся. А тогда в мои 20 этого было достаточно для травмы и размышлений на тему "я умру или просто не смогу иметь детей?" - вспоминает Инна.

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Она рассказала, что образование было доброкачественным и его без проблем удалили. Тем не менее ошибочный диагноз привел ее к сложному внутреннем конфликту: сейчас Мирошниченко - мама троих детей, но тогда она всерьез задумывалась над тем, чтобы стать чайлдфри. К тому же врачи заявляли, что ее шансы забеременеть, выносить и родить ребенка невелики.

Когда Инна встретила Тимура, она поняла, что хочет стать мамой. Биологические или усыновленные дети - для нее это значение не имело. Свою историю Мирошниченко рассказала, чтобы в обществе тема усыновления стала менее стигматизированной.

"Но все эти разговоры, выводы и процессы параллельно допускали в моей голове одно важное мнение: "Если я не могу родить, это не значит, что я не могу стать мамой". Потом я поняла, что хотела бы, чтобы в семье были и родившиеся и усыновленные дети. Показать людям, что усыновление – это не для бездетных! Это для открытых сердцем! И сейчас я благодарна всем тем врачам и псевдодиагнозам. Ибо они годами укреплять мое мнение об усыновлении", - отмечает Инна Мирошниченко.

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