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Мирошниченко эксклюзивно рассказал, как прошли первые выходные семьи в новом составе

Анна Подгорная
1 июля 2024, 11:18
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Ведущий "ЖВЛ Представляет" в Сніданку з 1+1 поделился подробностями о приемной дочери.
семья Мирошниченко
Мирошниченко дети - Тимур Мирошниченко рассказал о новой дочери / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Ежедневно с 6:30 до 09:30 на телеканале 1+1 Украина зрителей Сніданку з 1+1 ожидают свежие актуальные новости и события, экспертные мнения и советы, настраивающие на продуктивный день.

Ведущий программы "ЖВЛ Представляет" Тимур Мирошниченко и его жена Инна стали родителями в четвертый раз. Звездная пара, которая год назад стала родителями для приемного сына Марселя, которому скоро исполнится три, удочерила старшую девочку Ангелину. В эфире Сніданку з 1+1 ведущий рассказал, как семья впервые провела выходные в новом составе и как дети приняли старшую сестру.

Тимур Мирошниченко отметил, для них с женой это новый опыт, несмотря на то, что путь усыновления они уже проходили. Ведущий "ЖВЛ Представляет" рассказал, что вчера Ангелина впервые в жизни попробовала пиццу.

"Вчера вечером пока света не было гуляли на улице до 10 вечера. Ну и конечно, дети хотят есть и мы заказали пиццу. Ей 8 лет и она впервые ела пиццу. И конечно, она даже не знала, как ее держать. Не могу сказать, что сложный, но очень интересный опыт, когда ты объясняешь очевидные, казалось бы, вещи ребенку, который старше, чем твои предыдущие дети",- поделился Тимур.

Ведущий "ЖВЛ Представляет" рассказал, что дети ждали пополнения в семье. Они записывали видео для своей старшей сестренки и отправляли ей.

Впервые Тимур и Инна познакомились с Ангелиной месяц назад в Польше. Именно там находился детдом, который эвакуировали в феврале 2022 года. Больше всего встречи с Ангелиной ждала 6-летняя Мия, потому что она очень хотела старшую сестренку.

"Я помню она просто подошла к нам и утвердительно сказала: "Да, у меня будет старшая сестра, где-то лет 8. Мы будем спать в одной комнате, она на верхней полке", - рассказал Тимур.

Смотрите Сніданок з 1+1 ежедневно по будням с 6:30 до 09:30 на телеканале 1+1 Украина.

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