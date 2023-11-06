Минус совесть: финалистка Голосу країни обнимается с пропагандистами на росТВ

Анне Трубецкой абсолютно безразлично, к кому подлизываться, лишь бы в телевизоре показали.

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Воспитанница Тины Кароль Анна Трубецкая теперь заглядывает в рот путинистке Ларисе Долиной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anna_truvoice

Белорусская певица Анна Трубецкая отчаянно пыталась пробиться в украинский шоу-бизнес. Сперва она пришла на "Х-фактор", где обратила на себя внимание всех судей, однако победу не одержала. Однако она завела полезную дружбу с Настей Каменских. Позже, в 2020 году, артистка приняла участие в 10 сезоне шоу Голос країни.

Трубецкой удалось пройти до финала, но победу уступила Роману Сасанчину. Своей наставницей, кумиром и "музой" она называла Тину Кароль, с которой пыталась поддерживать отношения и после проекта.

Позже она перебралась в страну на болотах и теперь тужится построить карьеру там - принимает участие в телепроектах, гордится знакомством с пропагандистом Басковым и активно гастролирует по лояльной к рф Беларуси.

Изменились у Трубецкой и музы - теперь она поет дифирамбы закоренелой путинистке Ларисе Долиной и хвастается фотографиями с ней.

Что же касается ее мнения про вторжение страны-оккупанта и методичное уничтожение населения Украины, то тут певица высказалась лишь однажды: на своей странице в Instagram она выдала шаблонную тираду про братские народы, мир во всем мире и единение. После этого Трубецкая войну в Украине тщательно игнорирует.

Смотрите выступление Анны Трубецкой на слепых прослушиваниях Голосу країни-10:

Ранее Дмитрий Гордон опубликовал видео странного поведения "русской фашистки" Ларисы Долиной - в кадре певица едва шевелит лицом и с трудом моргает, у нее дергаются губы и веки.

Также предательница MARUV, которая упорно закрывает глаза на войну в Украине, вновь запела на украинском языке - в ее новом альбоме вышла колыбельная, которая сильно возмутила Сеть.

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