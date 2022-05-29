Минус один голос пропаганды: путинистку Елену Ваенгу "отменили" в Израиле

Елене Ваенге запретили выступать в Израиле благодаря активистам / instagram.com/vaengaofficial

Концерты рашистской певицы Елены Ваенги в Израиле были отменены. Об этом сообщает активистка Анна Жарова на своей странице в Facebook.

Она отмечает, что запрет на выступления произошел благодаря многочисленным заявкам небезразличных украинцев. В Израле Ваенга должна была отыграть 4 концерта с 31 мая по 4 июня.

"Всем причастным спасибо! У нас опять получилось! Концерты Елены Ваенги отменили. Не продюсер, а залы, в которые мы направили письмо с просьбой пересмотреть своё решение! Ваши звонки, письма, репосты сыграли очень важную роль! Когда следующий концерт непонятно, проверить могут только те, кто купил билеты. Но это ещё одна наша маленькая победа над российскими пропагандистами!" - написала Жарова.

Елена Ваенга ранее в интервью для Ксении Собчак призналась, что молится о здоровье путина, "как за близкого человека", считает его идеальным лидером для страны, и не представляет, что же будет с рф, если (когда) он уйдет.

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Ранее российский рок-исполнитель Валерий Кипелов выступил на концерте в поддержку путина и войны в Украине.

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