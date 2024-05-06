Министр Кулеба поделился редким фото со своей любимой женщиной

Вместе пара посетила церковь на праздник Воскресения Господня.

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Дмитрий Кулеба личная жизнь - Кулеба показал возлюбленную / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, несмотря на высокую занятость на государственной службе, уделил время своему духовному развитию. В светлый праздник Пасхи он посетил церковь, и в своем блоге в Instagram поделился своими раздумьями о том, почему вера так важна, особенно в такие тяжелые времена.

"В такие времена как сейчас, времена большой войны за правду и жизнь, без веры нельзя. Без нее мы бы просто не пережили это лихолетье. Без нее мы бы не выдержали дьявольский удар в феврале 2022. А с ней - одолеем все. Скепсис, уныние, страх, врага. Вера - это ежедневная работа над собой, ежедневное усилие. С Божьей помощью. Благодарность каждому и каждой, кто верит. В окопе, дома, в плену, в церкви", - пишет политик.

Подписчики Кулебы положительно встретили его слова. Большой праздник стал отличным поводом для тех, кто его отмечает, еще раз помолится за благополучие и победу Украины, а также за здоровье наших защитников.

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На церковной службе министра сопровождала его возлюбленная - соучредительница издательства "Книголав" Светлана Павелецкая. Пара перестала скрывать свои отношения год назад, и теперь практические неразлучна.

Дмитрий Кулеба личная жизнь - Кулеба показал возлюбленную / instagram.com/dmytro_kuleba

Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

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