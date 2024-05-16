Мика Ньютон с темными длинными волосами и челкой стала неузнаваемой

Белокурые локоны являются обязательным атрибутом образа украинской певицы Мики Ньютон. Поэтому поклонники были удивлены видом артистки с челкой и темными волосами на новых фото.
Свежими снимки не назовешь - Ньютон в своем блоге в Instagram показала свои детские кадры. Первое фото - портретное, на фоне фотообоев, которые изображают лесной пейзаж. В кадре юная Мика позирует с длинными темно-русыми волосами и густой челкой.
На другом фото Ньютон уже на сцене - в концертном наряде из белого платья, жилета с вышивкой и красных туфелек. Тут локоны певицы собраны в прическу с красным бантом на затылке.
Стоит отметить, что яркой блондинке Мике Ньютон, какой ее знают сейчас, ее натуральный цвет также к лицу. Однако к возвращению "к истокам" артистка пока не готова.
Кто такая Мика Ньютон?
Мика Ньютон (настоящее имя - Оксана Грицай) - украинская певица и актриса. Представительница Украины на Евровидении-2011 (4 место). После конкурса переехала в США.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Владимир и Елена Зеленские опубликовали редкое совместное фото ко Дню вышиванки. Президент Украины и его первая леди предстали в гармоничных образах с красивым этническим акцентом.
Также украинский певец и шоумен Александр Положинский рассказал про роман с известной певицей Bazhana, который им стали приписывать после совместной работы над новым треком.
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