Мика Ньютон с темными длинными волосами и челкой стала неузнаваемой

Непривычный вид артистки сильно удивил ее поклонников.

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Мика Ньютон новости - Мика Ньютон показала себя в детстве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mikanewton

Белокурые локоны являются обязательным атрибутом образа украинской певицы Мики Ньютон. Поэтому поклонники были удивлены видом артистки с челкой и темными волосами на новых фото.

Свежими снимки не назовешь - Ньютон в своем блоге в Instagram показала свои детские кадры. Первое фото - портретное, на фоне фотообоев, которые изображают лесной пейзаж. В кадре юная Мика позирует с длинными темно-русыми волосами и густой челкой.

На другом фото Ньютон уже на сцене - в концертном наряде из белого платья, жилета с вышивкой и красных туфелек. Тут локоны певицы собраны в прическу с красным бантом на затылке.

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Стоит отметить, что яркой блондинке Мике Ньютон, какой ее знают сейчас, ее натуральный цвет также к лицу. Однако к возвращению "к истокам" артистка пока не готова.

Мика Ньютон новости - Мика Ньютон показала себя в детстве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mikanewton

Кто такая Мика Ньютон? Мика Ньютон (настоящее имя - Оксана Грицай) - украинская певица и актриса. Представительница Украины на Евровидении-2011 (4 место). После конкурса переехала в США.

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