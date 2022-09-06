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Михалков вступил в перепалку с Пугачевой: новое послание

6 сентября 2022, 00:35

Словесная перепалка перекинулась в публичную плоскость, где знаменитости обменялись колкостями.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / instagram.com/alla_orfey

Алла Пугачева, которая недавно вернулась в Россию и постоянно подвергается нападкам от пропагандистов и других людей, вступила в перепалку с российским режиссером, путинистом Никитой Михалковым.

На своей странице в Instagam, певица опубликовала кадр из фильма "Раба любви", где главная актриса говорит солдатам: "Я проклинаю вас".

"Прекрасный фильм. Прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?" - обратилась она к путинскому прихвостню.

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В свою очередь Михалков процитировал одну фразу: "Не бойся незнания, бойся ложного знания. От него всё зло мира".

Напомним, ранее Алла Пугачева, которая недавно вернулась из России и отвезла своих детей - Лизу и Гарри в школу, обратилась к популярному российскому режиссеру, разжигателю войны против Украины, Никите Михалкову.

На своей странице в Instagram, Пугачева опубликовала фрагмент фильма "Раба Любви", где главную роль сыграла советская актриса Елена Соловей.

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