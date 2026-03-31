Михалков старался получать информацию о состоянии Ефремова, когда тот отбывал наказание.

Михалков рассказал о пользе Путина и тюрьмы для карьеры Ефремова

Михалков сделал вывод, что с артистом произошла "человеческая метаморфоза"

Ефремов смог вернуться на сцену по итогу разговора Путина с Михалковым

Российский режиссер-путинист Никита Михалков, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, предположил, что опыт, полученный Михаилом Ефремовым в колонии, поможет ему в актерской работе. Об этом он рассказал в интервью "Вести".

Путинист сообщил, что старался получать информацию о состоянии Ефремова, когда тот отбывал наказание. Михалков сделал вывод, что с артистом произошла "человеческая метаморфоза".

"Я подумал, что это его жизненный опыт, чтобы он мог им воспользоваться в том даровании, которое ему Бог дал - в актерском", - пояснил Михалков.

Он добавил, что ко многим выводам люди приходят через боль и испытания, поскольку "так устроена жизнь".

Кроме того, Ефремов смог вернуться на сцену после отбытого тюремного срока по итогу разговора диктатора РФ Владимира Путина с Михалковым.

"Были большие сомнения, скажем, у Владимира Владимировича, да и у меня они были… Владимир Владимирович спросил: "Ты берешь на себя ответственность?" И это произошло", - рассказал путинист.

Михалков отметил, что понимал всю сложность исполнения просьбы вернуть актера на сцену.

"Миша вернулся, он вернулся, так сказать, другой человек был абсолютно", - добавил он.

Ефремов провел в российской колонии четыре с половиной года за гибель человека в результате ДТП. Актер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Именно в тюрьме Михаил кардинально изменил свои политические взгляды и переметнулся от поддержки Украины и осуждения войны к подпеванию российской пропаганде и даже заявлениям о желании идти воевать за РФ. В итоге рвение актера заметили, освободили его по УДО и разрешили снова выступать.

Несмотря на то что Ефремов отсидел немногим больше половины срока, заключение серьезно сказалось на его здоровье. На новой фотографии из-за кулис спектакля эти изменения стали особенно заметны. Актер потерял волосы, значительно осунулся и при этом набрал вес. В его лице трудно узнать черты, которые поклонники помнили до заключения. В самом спектакле артист появляется в париках.

Ранее Главред сообщал, что народная артистка Украины Ольга Сумская решилась на откровенное признание о своем прошлом браке с Евгением Паперным. В недавнем интервью звезда раскрыла болезненные подробности их семейной жизни, упомянув случаи домашнего насилия.

Также на 89-м году жизни скончался известный украинский режиссер Виллен Новак. Фильмы Виллена Новака были высоко оценены на международной арене, а большую часть своей долгой творческой карьеры он посвятил городу Одесса.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Михаил Ефремов Михаил Ефремов - советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист РФ (1995), лауреат Государственной премии РФ (2001), двух кинопремий "Ника" (2002, 2016) и премии "ТЭФИ" (2017), сообщает Википедия. Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье - актёра Олега Ефремова (1927-2000) и актрисы театра "Современник" Аллы Покровской (1937-2019). Дедушка Михаила Ефремова - оперный режиссёр Борис Покровский. Ефремов снялся в десятках кинофильмах, а также играл многие роли в театре. Артист, который играл в "Антикиллере", "Солдатах" и других российских фильмах и сериалах, до "пьяного" ДТП не поддерживал политику Путина. В 2014 году он осудил оккупацию Крыма, а в 2015 году попал в "Белый список" Минкульта Украины, куда вносили фамилии культурных деятелей, не поддерживающих режим Кремля. Также Ефремов критиковал Путина и читал стихи в рамках проекта "Гражданин поэт", в которых его высмеивал. Тогда актера считали оппозиционером. Однако позже Ефремов оправдался за высмеивания Путина. "Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит - нас, людей искусства, деятелей кино... Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа", - передавал слова Ефремова его адвокат.

