Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Михалков рассказал о пользе Путина и тюрьмы для карьеры Ефремова

Виталий Кирсанов
31 марта 2026, 09:22
Михалков старался получать информацию о состоянии Ефремова, когда тот отбывал наказание.
Кратко:

  • Михалков сделал вывод, что с артистом произошла "человеческая метаморфоза"
  • Ефремов смог вернуться на сцену по итогу разговора Путина с Михалковым

Российский режиссер-путинист Никита Михалков, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, предположил, что опыт, полученный Михаилом Ефремовым в колонии, поможет ему в актерской работе. Об этом он рассказал в интервью "Вести".

Путинист сообщил, что старался получать информацию о состоянии Ефремова, когда тот отбывал наказание. Михалков сделал вывод, что с артистом произошла "человеческая метаморфоза".

видео дня

"Я подумал, что это его жизненный опыт, чтобы он мог им воспользоваться в том даровании, которое ему Бог дал - в актерском", - пояснил Михалков.

Он добавил, что ко многим выводам люди приходят через боль и испытания, поскольку "так устроена жизнь".

Кроме того, Ефремов смог вернуться на сцену после отбытого тюремного срока по итогу разговора диктатора РФ Владимира Путина с Михалковым.

"Были большие сомнения, скажем, у Владимира Владимировича, да и у меня они были… Владимир Владимирович спросил: "Ты берешь на себя ответственность?" И это произошло", - рассказал путинист.

Михалков отметил, что понимал всю сложность исполнения просьбы вернуть актера на сцену.

"Миша вернулся, он вернулся, так сказать, другой человек был абсолютно", - добавил он.

Ефремов провел в российской колонии четыре с половиной года за гибель человека в результате ДТП. Актер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Именно в тюрьме Михаил кардинально изменил свои политические взгляды и переметнулся от поддержки Украины и осуждения войны к подпеванию российской пропаганде и даже заявлениям о желании идти воевать за РФ. В итоге рвение актера заметили, освободили его по УДО и разрешили снова выступать.

Несмотря на то что Ефремов отсидел немногим больше половины срока, заключение серьезно сказалось на его здоровье. На новой фотографии из-за кулис спектакля эти изменения стали особенно заметны. Актер потерял волосы, значительно осунулся и при этом набрал вес. В его лице трудно узнать черты, которые поклонники помнили до заключения. В самом спектакле артист появляется в париках.

Последние новости шоу-бизнеса

О персоне: Михаил Ефремов

Михаил Ефремов - советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист РФ (1995), лауреат Государственной премии РФ (2001), двух кинопремий "Ника" (2002, 2016) и премии "ТЭФИ" (2017), сообщает Википедия.

Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье - актёра Олега Ефремова (1927-2000) и актрисы театра "Современник" Аллы Покровской (1937-2019). Дедушка Михаила Ефремова - оперный режиссёр Борис Покровский. Ефремов снялся в десятках кинофильмах, а также играл многие роли в театре.

Артист, который играл в "Антикиллере", "Солдатах" и других российских фильмах и сериалах, до "пьяного" ДТП не поддерживал политику Путина. В 2014 году он осудил оккупацию Крыма, а в 2015 году попал в "Белый список" Минкульта Украины, куда вносили фамилии культурных деятелей, не поддерживающих режим Кремля.

Также Ефремов критиковал Путина и читал стихи в рамках проекта "Гражданин поэт", в которых его высмеивал. Тогда актера считали оппозиционером.

Однако позже Ефремов оправдался за высмеивания Путина.

"Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит - нас, людей искусства, деятелей кино... Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа", - передавал слова Ефремова его адвокат.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Никита Михалков Владимир Путин Михаил Ефремов новости шоу бизнеса
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять