"Я бы перед вами не стояла": Сумская сделала признание о рукоприкладстве мужа

В семье актрисы разгорались нешуточные страсти.

Ольга Сумская - отношения с Евгением Паперным

Известная актриса Ольга Сумская поделилась неожиданными деталями своей семейной жизни с народным артистом Украины Евгением Паперным. В интервью программе "Тур зірками" знаменитость призналась, что в их браке было рукоприкладство.

По словам Ольги, она до сих пор не забыла эпизоды, когда супруг поднимал на нее руку. Актриса считает, что до серьезных инцидентов не доходило. Также знаменитость вспомнила свою дочь Антонину Паперную, которая сейчас живет в РФ.

"Не так, чтобы сильно, я бы уже перед вами тут не стояла. Когда человек в таком состоянии, жаль, но это больше диагноз, с которым нужно бороться. Слава Богу, мы это преодолели, и с годами наш творческий союз оправдал себя, вышел в позитив. Никто не держит зла в душе ни в коем случае. Я благодарна за эти годы. Я благодарна судьбе, что встретила такого мужчину. И это тоже опыт — материнский и женский. Поверьте, у нас прекрасная дочь, которую я обожаю", — заявила Сумская.

Также знаменитость высказала неоднозначную мысль о том, что если человек проявляет агрессию из-за диагноза или зависимости, стоит попытаться помочь своему партнеру. Если же он не пытается исправиться, Сумская советует разрывать отношения.

"Если есть шанс помочь человеку, которого ты любишь — нужно это сделать. Бросить человека на произвол судьбы в такой беде очень просто, а вытащить человека из такого диагноза — это поступок, если это действительно настоящая любовь. А если это какая-то агрессия и это заходит в тупик, Боже упаси, надо бежать, перекреститься и искать другой судьбы", — высказала мнение актриса.

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

