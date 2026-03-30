Сын Наталки Денисенко перенес операцию в "Охматдете" — что произошло

Известная актриса Наталка Денисенко сообщила о проблемах со здоровьем у своего сына Андрея. Звездная мама написала в Instagram, что ее ребенок перенес операцию.
Актриса сейчас находится с сыном в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет". Наталка выложила фотографию с сыном в палате и сообщила, что операция прошла успешно.
"Мы уже отдыхаем после операции. Все прошло даже легче, чем ожидали. Какие замечательные доктора в Охматдете! Хочу поблагодарить всех, кто тут работает. Все спокойные, слаженно работают, с добротой и любовью. И это государственная больница! Вспоминаю свое детство — тогда все было не так красиво и по-доброму", — поблагодарила звезда.
Денисенко подчеркнула, что врачи были очень внимательны к ее сыну и провели вмешательство без лишнего стресса для ребенка.
"Анестезиолог вел Андрейка на операцию, настраивал приятным разговором. Сказал, что сейчас подышат ингаляцией с ароматом клубники или киндер-шоколада", — поделилась актриса.
Наталка не стала раскрывать детали операции, но попросила мам сыновей активно интересоваться их здоровьем и не бояться обращаться к врачам.
"Спасибо всем за пожелания выздоровления. Мы сегодня вечером уже собираемся домой. Про операцию не буду рассказывать, ведь это тонкие нюансы, и Андрюша имеет право на приватность", — сообщила Денисенко.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Ирину Билык перепутали с Оксаной Билозир во время отдыха. Певица разместила ролик, на котором поклонница поет ей "Україночку", будучи уверенной, что перед ней автор хита. Билык не растерялась и поразила сеть своей реакцией.
Также певица Елена Тополя призналась, что больше не ставит целью удерживать экстремально низкий вес, который заработала из-за постоянного стресса и отказа от пищи. Напротив, сейчас ее приоритет — качественный отдых и возвращение к здоровым физическим показателям.
Вас может заинтересовать:
- Оля Цибульская взяла в руки оружие - что случилось
- "Джейкоб из Сумерек" впервые станет отцом - жена Тейлора Лотнера беременна
- "Не могу есть": Елена Тополя назвала свой критический вес
О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
