Сын Наталки Денисенко перенес операцию в "Охматдете" — что произошло

Актриса рассказала о госпитализации сына.

https://stars.glavred.info/syn-natalki-denisenko-perenes-operaciyu-v-ohmatdete-chto-proizoshlo-10752962.html Ссылка скопирована

Наталка Денисенко с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко



Сыну Наталки Денисенко сделали операцию

Что актриса сообщила о случившемся

Известная актриса Наталка Денисенко сообщила о проблемах со здоровьем у своего сына Андрея. Звездная мама написала в Instagram, что ее ребенок перенес операцию.

Актриса сейчас находится с сыном в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет". Наталка выложила фотографию с сыном в палате и сообщила, что операция прошла успешно.

видео дня

Сын Наталки Денисенко после операции / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Мы уже отдыхаем после операции. Все прошло даже легче, чем ожидали. Какие замечательные доктора в Охматдете! Хочу поблагодарить всех, кто тут работает. Все спокойные, слаженно работают, с добротой и любовью. И это государственная больница! Вспоминаю свое детство — тогда все было не так красиво и по-доброму", — поблагодарила звезда.

Денисенко подчеркнула, что врачи были очень внимательны к ее сыну и провели вмешательство без лишнего стресса для ребенка.

"Анестезиолог вел Андрейка на операцию, настраивал приятным разговором. Сказал, что сейчас подышат ингаляцией с ароматом клубники или киндер-шоколада", — поделилась актриса.

Наталка Денисенко в больнице / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Наталка не стала раскрывать детали операции, но попросила мам сыновей активно интересоваться их здоровьем и не бояться обращаться к врачам.

"Спасибо всем за пожелания выздоровления. Мы сегодня вечером уже собираемся домой. Про операцию не буду рассказывать, ведь это тонкие нюансы, и Андрюша имеет право на приватность", — сообщила Денисенко.

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред