Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Не могу есть": Елена Тополя назвала свой критический вес

Кристина Трохимчук
30 марта 2026, 11:10
Певица сильно похудела из-за стресса.
Сколько весит Елена Тополя
Сколько весит Елена Тополя

Вы узнаете:

  • Сколько сейчас весит Елена Тополя
  • Почему она не может набрать вес

Известная украинская певица Елена Тополя удивила признанием о своем весе. В интервью Blik исполнительница призналась, что несколько лет ее вес держался на отметке в 41 килограмм.

Артистка поделилась, что на ее физическую форму сильно повлияли стресс после развода, скандалы и напряженный гастрольный график. Несмотря на то, что в начале марта Тополе удалось достичь отметки в 46 килограммов, в таком весе она продержалась недолго.

видео дня
Елена Тополя
Елена Тополя - похудение / фото: instagram.com, Елена Тополя

"Я так обрадовалась, что у меня уже 46 кг. А потом взвесилась — 44 кг. Ну, ничего. Это из-за гастролей — два дня, и два килограмма нет. Какой вес комфортный? Хотя бы 48 кг", — призналась Елена.

Также артистка отметила, что часто худеет на нервной почве. Елена не относится к людям, которые заедают стресс — у нее он, наоборот, отнимает аппетит. Сейчас певица не стремится поддерживать вес на такой низкой отметке и, наоборот, мечтает о том, чтобы найти время для отдыха и снова вернуться к здоровой цифре на весах.

Елена Тополя
Как сейчас выглядит Елена Тополя / скриншот YouTube

"Набираю вес, когда у меня есть время поспать — мой организм просто расслабляется. Сохраняет все, что съела, потому что он же просто не успевает. Очень активная физическая нагрузка всегда, беготня, эмоциональное состояние очень выматывает. А у меня так, что я просто не могу есть. Это нервная такая реакция. Впрочем, очень много пью воды", — поделилась Тополя.

Елена Тополя
Елена Тополя / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что рэп-исполнительница Alyona Alyona откровенно рассказала о борьбе с лишним весом и жизни после удаления важного органа. Артистка призналась, что пробовала использовать специальные медицинские препараты для похудения, однако они не принесли желаемого результата.

Также Леся Никитюк прокомментировала разницу в возрасте с Дмитрием Бабчуком, которая составляет 9 лет. Ведущая подчеркнула, что повышенный интерес публики к этой теме ее не удивляет, и она спокойно относится к статусу женщины, которая старше своего будущего мужа.

Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".

      Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

      Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

      новости шоу бизнеса Елена Тополя
      Новости партнеров

      Главное за день

      Ещё
      РФ резко изменила тактику атак "Шахедами": Сырский раскрыл новые методы борьбы

      11:32Война
      Украину в очереди на вступление в ЕС могут обойти новые "фавориты" - Politico

      11:21Политика
      Цены на топливо снова выросли: сколько стоит бензин и дизтопливо 30 марта

      09:47Экономика
      Реклама

      Популярное

      Ещё
      Неожиданная смена погоды: названы сроки изменения температуры в Киеве

      Ударит -2, и пойдет снег: в Украине ухудшится погода

      Гороскоп Таро на неделю с 30 марта по 5 апреля: Львам - желание, Рыбам - урок

      Сорняки исчезнут прямо на глазах: хитрый фокус сотворит настоящее чудо в саду

      Карта Deep State онлайн за 30 марта: что происходит на фронте (обновляется)

      Новости Киева
      Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
      Новости Украины
      Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
      Гороскоп
      Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
      Новости шоу бизнеса
      София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотап
      Мода и красота
      Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
      Лайфхаки и хитрости
      СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
      Экономика
      Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
      Регионы
      Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
      Синоптик
      Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
      Поздравления
      С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
      Рецепты
      ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
      Интересное
      ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

      ©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

      O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
      Мы используем cookies
      Принять