"Не могу есть": Елена Тополя назвала свой критический вес

Певица сильно похудела из-за стресса.

Сколько весит Елена Тополя

Известная украинская певица Елена Тополя удивила признанием о своем весе. В интервью Blik исполнительница призналась, что несколько лет ее вес держался на отметке в 41 килограмм.

Артистка поделилась, что на ее физическую форму сильно повлияли стресс после развода, скандалы и напряженный гастрольный график. Несмотря на то, что в начале марта Тополе удалось достичь отметки в 46 килограммов, в таком весе она продержалась недолго.

"Я так обрадовалась, что у меня уже 46 кг. А потом взвесилась — 44 кг. Ну, ничего. Это из-за гастролей — два дня, и два килограмма нет. Какой вес комфортный? Хотя бы 48 кг", — призналась Елена.

Также артистка отметила, что часто худеет на нервной почве. Елена не относится к людям, которые заедают стресс — у нее он, наоборот, отнимает аппетит. Сейчас певица не стремится поддерживать вес на такой низкой отметке и, наоборот, мечтает о том, чтобы найти время для отдыха и снова вернуться к здоровой цифре на весах.

"Набираю вес, когда у меня есть время поспать — мой организм просто расслабляется. Сохраняет все, что съела, потому что он же просто не успевает. Очень активная физическая нагрузка всегда, беготня, эмоциональное состояние очень выматывает. А у меня так, что я просто не могу есть. Это нервная такая реакция. Впрочем, очень много пью воды", — поделилась Тополя.

