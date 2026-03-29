"Когда женщина старше мужчины": Леся Никитюк поделилась личным

Вы узнаете:
- Леся Никитюк высказалась о разнице в возрасте со своим женихом
- Как ведущая отреагировала на слухи в сети
Известная украинская ведущая Леся Никитюк отреагировала на активные разговоры о своей личной жизни в новом эпизоде шоу "Єпитання на Новому". В сети активно обсуждают разницу в возрасте звезды с ее женихом.
Никитюк не удивилась популярности этой темы среди поклонников. Разница в возрасте между Лесей и Дмитрием Бабчуком действительно ощутимая — жених знаменитости младше ее на 9 лет.
"Люди любят постоянно сплетничать, особенно о медийных персонах, особенно на такие темы, как разница в возрасте. Когда женщина старше мужчины, когда девушка родилась немножко раньше, чем ее будущий муж. Лет так на девять, как я", — высказалась ведущая.
Тем временем Леся заверила, что подобные пересуды ее не беспокоят. Как призналась ведущая, подобные разговоры являются постоянным информационным шумом, в котором живет большинство медийных личностей.
Леся Никитюк - личная жизнь
Известная ведущая официально подтвердила роман с Дмитрием Бабчуком, кадровым военным и морским пехотинцем. В 2025 году у пары родился сын Оскар. Леся Никитюк уже получила предложение руки и сердца от возлюбленного и готовится к свадьбе.
Последние новости шоу-бизнеса
О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред