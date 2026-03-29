"Когда женщина старше мужчины": Леся Никитюк поделилась личным

Кристина Трохимчук
29 марта 2026, 17:54
Ведущая ответила на слухи связанные с ее отношениями.
Леся Никитюк, Дмитрий Бабчук
Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук - отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Бабчук, Леся Никитюк

  • Леся Никитюк высказалась о разнице в возрасте со своим женихом
  • Как ведущая отреагировала на слухи в сети

Известная украинская ведущая Леся Никитюк отреагировала на активные разговоры о своей личной жизни в новом эпизоде шоу "Єпитання на Новому". В сети активно обсуждают разницу в возрасте звезды с ее женихом.

Никитюк не удивилась популярности этой темы среди поклонников. Разница в возрасте между Лесей и Дмитрием Бабчуком действительно ощутимая — жених знаменитости младше ее на 9 лет.

Леся Никитюк, Дмитрий Бабчук
Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук на крещении сына Оскара / фото: instagram.com, Леся Никитюк

"Люди любят постоянно сплетничать, особенно о медийных персонах, особенно на такие темы, как разница в возрасте. Когда женщина старше мужчины, когда девушка родилась немножко раньше, чем ее будущий муж. Лет так на девять, как я", — высказалась ведущая.

Тем временем Леся заверила, что подобные пересуды ее не беспокоят. Как призналась ведущая, подобные разговоры являются постоянным информационным шумом, в котором живет большинство медийных личностей.

Леся Никитюк, Дмитрий Бабчук
Дмитрий Бабчук на 9 лет младше Леси Никитюк / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Леся Никитюк - личная жизнь

Известная ведущая официально подтвердила роман с Дмитрием Бабчуком, кадровым военным и морским пехотинцем. В 2025 году у пары родился сын Оскар. Леся Никитюк уже получила предложение руки и сердца от возлюбленного и готовится к свадьбе.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что Екатерина Тышкевич опубликовала серию снимков из больничной палаты. Популярная актриса призналась, что уже несколько дней находится под присмотром врачей и раскрыла причину внезапной госпитализации.

Также после долгого молчания Дантес отреагировал на слухи о завершении отношений с Дашей Кацуриной. Он охарактеризовал этот этап как процесс, после которого партнеры навсегда оставляют след в жизни друг друга. В придачу, певец рассказал о своих взглядах на отношения в будущем.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Леся Никитюк

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

В Кремле заявили о "полезных" предложениях США по прекращению войны в Украине

В Кремле заявили о "полезных" предложениях США по прекращению войны в Украине

Ударит -2, и пойдет снег: в Украине ухудшится погода

Ударит -2, и пойдет снег: в Украине ухудшится погода

Прикрыла собой младшую сестренку: 20-летняя Даша погибла от удара РФ на Сумщине

Прикрыла собой младшую сестренку: 20-летняя Даша погибла от удара РФ на Сумщине

Температура резко понизится: на Тернопольщину надвигается похолодание с дождём

Температура резко понизится: на Тернопольщину надвигается похолодание с дождём

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке китаянки с чаем за 33 секунды

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке китаянки с чаем за 33 секунды

Зачем держать спичечную коробку за унитазом: этот трюк решает назойливую проблему

Зачем держать спичечную коробку за унитазом: этот трюк решает назойливую проблему

Начало "белой полосы": трем знакам зодиака наконец улыбнется фортуна

Начало "белой полосы": трем знакам зодиака наконец улыбнется фортуна

Китайский гороскоп на завтра, 30 марта: Лошадям - ссоры, Тиграм - перемены

Китайский гороскоп на завтра, 30 марта: Лошадям - ссоры, Тиграм - перемены

19:23

В Кремле заявили о "полезных" предложениях США по прекращению войны в Украине

18:56

Его имя скрывали: кем был самый известный одессит в истории и где он сейчасВидео

18:36

Какие растения обязательно нужно обрезать в апреле: садовод назвал 5 основных

18:10

Ударит -2, и пойдет снег: в Украине ухудшится погода

17:54

"Когда женщина старше мужчины": Леся Никитюк поделилась личным

Новые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреляНовые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреля
17:42

6 продуктов, которые категорически нельзя запекать в фольге: большинство не знает

17:05

На Ровенщине будет дождливо: что приготовила погода на последние дни марта

17:01

Коты отвечают мяуканьям не просто так: эксперты объяснили, что это значит на самом деле

16:53

5 строгих запретов: что нельзя делать в праздник 30 марта

Реклама
16:46

"Сильно истощена": актриса Тышкевич внезапно слегла в больницу

16:25

Финансовый гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля

16:20

Прикрыла собой младшую сестренку: 20-летняя Даша погибла от удара РФ на Сумщине

16:04

Тайна века: что случилось с самым большим бриллиантом Украины и где он сейчасВидео

15:45

Неожиданная смена погоды: названы сроки изменения температуры в Киеве

15:39

"Нравится быть зависимым": Дантес впервые сделал заявление после расставания

15:37

На Житомирщину надвигается резкое похолодание с дождями: когда ожидать непогоды

15:29

Любовный гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля

14:57

Гороскоп Таро на неделю с 30 марта по 5 апреля: Львам - желание, Рыбам - урок

14:40

В доме электрика из Кропивницкого нашли самый большой клад в мире: что там былоВидео

14:28

Украинцы часто ошибаются: как сказать "сорочка в клітинку" правильно

Реклама
14:21

"Обижается": известная певица высказала неудобную правду о Каменских

14:16

Сорняки исчезнут прямо на глазах: хитрый фокус сотворит настоящее чудо в саду

13:28

Александр Свищев: Мы создаем систему, в которой региональные школы становятся основой национальной сборной

12:57

Когда Вербная неделя в Украине 2026: даты, традиции и значение

12:56

Как спасти урожай яблок: всего одна ловушка — и все плоды под защитойВидео

12:56

Прогноз букмекеров удивил: шансы Украины на Евровидении-2026 возрослиВидео

12:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 марта (обновляется)

12:41

Карта Deep State онлайн за 29 марта: что происходит на фронте (обновляется)

12:34

Удалит накипь, плесень и неприятный запах: сколько лимонной кислоты нужно насыпать в стиралку

12:11

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля: Тельцам - прогресс, Ракам - потери

12:02

РФ била тысячами БпЛА, КАБов и десятками ракет: Зеленский раскрыл мрачные детали

11:28

Новый, более опасный этап войны: США стягивают на Ближний Восток тысячи военных

11:21

Китайский гороскоп на завтра, 30 марта: Лошадям - ссоры, Тиграм - перемены

10:55

РФ ударила Кинжалом и сотнями дронов: стали известны детали "прилетов"

10:18

Бедняков жестко высказался про скандал вокруг "Орла и Решки": "Это мой выбор"

10:16

РФ готовит новую волну атак на одном из стратегических направлений: где ожидается удар

09:58

В Rheinmetall презрительно отозвались о дронах ВСУ: жесткий ответ Украины

09:08

Взрывы и пожар после мощной атаки дронов: под ударом стратегический нефтепорт РФВидео

08:57

Почему Украину до сих пор не приняли в НАТО: The Telegraph раскрыл, что сдерживает альянс

07:55

Восемь детей и двое взрослых ранены на Николаевщине в результате удара РФ

Реклама
05:50

Начало "белой полосы": трем знакам зодиака наконец улыбнется фортуна

05:09

В Киеве в доме, подлежащем сносу, нашли бесценное сокровище — что там былоВидео

04:32

С кем легко сделать карьеру: названы лучшие рабочие союзы по гороскопу

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке китаянки с чаем за 33 секунды

02:02

Зачем держать спичечную коробку за унитазом: этот трюк решает назойливую проблему

01:33

Есть раненый: РФ ударила дроном по дому на Киевщине

00:39

Россия штурмует в двух областях: что происходит на фронте

28 марта, суббота
22:27

Путин усилил охрану и стал реже выезжать: чего боится диктатор

21:06

Летят "Кинжалы": Россия подняла в воздух МиГ-31К

21:01

Температура резко понизится: на Тернопольщину надвигается похолодание с дождём

