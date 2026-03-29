"Обижается": известная певица высказала неудобную правду о Каменских

Вы узнаете:
- Почему Юлия Юрина раскритиковала Настю Каменских
- Как на это отреагировала певица
Певица Юлия Юрина, которая родом из РФ, но сейчас пытается получить украинское гражданство, прокомментировала свою резкую критику творчества Насти Каменских. В интервью OBOZ.ua артистка рассказала, изменилось ли ее мнение о коллеге по шоу-бизнесу.
Ранее Юлия критиковала Каменских за эксплуатацию украинской культуры ради сохранения собственной популярности. Но показной патриотизм продлился недолго — Настя отказалась от украиноязычных песен и вернула в соцсети русский язык.
"Я не отказываюсь от своих слов. Ну посмотрите: и где сейчас эта Настя Каменских? Когда она выпустила трек, где появлялась в вышитой рубашке с мотанкой, для меня это до сих пор выглядит как прямая эксплуатация украинских традиций. Они увидели, что у украинцев есть запрос на украинское, и начали делать конъюнктурную музыку на украинском языке для того, чтобы просто удержаться на плаву", — заявила Юрина.
Также лидер группы YUKO удивилась реакции певицы на свою критику. Юрина считает, что Настя Каменских могла выпускать песни в привычном поп-жанре и привнести что-то новое в украинский шоу-бизнес, но сделала другой выбор.
"Если Настя Каменских хорошо делает поп — пусть это будет поп, без искусственного погружения в традиции, которые не являются ее органической частью. И для меня выглядит по меньшей мере странно, когда человек публично обижается на критику — в частности в интервью у Маши Ефросининой, мол, Юлия Юрина плохая, что она обвинила в ску**лении. А потом сама же говорит, что ей легче петь на испанском, и что русский язык — не проблема. Так что у меня до сих пор открытый вопрос: где именно я была не права?", — поделилась артистка.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Ранее Главред сообщал, что Украина вновь в лидерах букмекерских ставок на "Евровидение". Исполнительница LELEKA с треком "Ridnym" смогла преодолеть период затишья и сейчас стремительно возвращает себе высокие места в списке фаворитов.
Также блогерша Елена Мандзюк обратила внимание на то, что соцсети проекта "Орел и Решка" ведутся на русском языке. На критику ответил бывший ведущий шоу Андрей Бедняков. Он пояснил, почему не может повлиять на использование видео со своим участием.
О персоне: Настя Каменских
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред