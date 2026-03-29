"Обижается": известная певица высказала неудобную правду о Каменских

Кристина Трохимчук
29 марта 2026, 14:21
Юлия Юрина ответила за свою критику артистки.
Настя Каменских сейчас
Настя Каменских сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Вы узнаете:

  • Почему Юлия Юрина раскритиковала Настю Каменских
  • Как на это отреагировала певица

Певица Юлия Юрина, которая родом из РФ, но сейчас пытается получить украинское гражданство, прокомментировала свою резкую критику творчества Насти Каменских. В интервью OBOZ.ua артистка рассказала, изменилось ли ее мнение о коллеге по шоу-бизнесу.

Ранее Юлия критиковала Каменских за эксплуатацию украинской культуры ради сохранения собственной популярности. Но показной патриотизм продлился недолго — Настя отказалась от украиноязычных песен и вернула в соцсети русский язык.

Настя Каменских
Настя Каменских - песни / фото: instagram.com, Настя Каменских

"Я не отказываюсь от своих слов. Ну посмотрите: и где сейчас эта Настя Каменских? Когда она выпустила трек, где появлялась в вышитой рубашке с мотанкой, для меня это до сих пор выглядит как прямая эксплуатация украинских традиций. Они увидели, что у украинцев есть запрос на украинское, и начали делать конъюнктурную музыку на украинском языке для того, чтобы просто удержаться на плаву", — заявила Юрина.

Также лидер группы YUKO удивилась реакции певицы на свою критику. Юрина считает, что Настя Каменских могла выпускать песни в привычном поп-жанре и привнести что-то новое в украинский шоу-бизнес, но сделала другой выбор.

Yuko
Yuko раскритиковала Настю Каменских / фото: facebook.com, Юлия Юрина

"Если Настя Каменских хорошо делает поп — пусть это будет поп, без искусственного погружения в традиции, которые не являются ее органической частью. И для меня выглядит по меньшей мере странно, когда человек публично обижается на критику — в частности в интервью у Маши Ефросининой, мол, Юлия Юрина плохая, что она обвинила в ску**лении. А потом сама же говорит, что ей легче петь на испанском, и что русский язык — не проблема. Так что у меня до сих пор открытый вопрос: где именно я была не права?", — поделилась артистка.

Настя Каменских
Настя Каменских / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что Украина вновь в лидерах букмекерских ставок на "Евровидение". Исполнительница LELEKA с треком "Ridnym" смогла преодолеть период затишья и сейчас стремительно возвращает себе высокие места в списке фаворитов.

Также блогерша Елена Мандзюк обратила внимание на то, что соцсети проекта "Орел и Решка" ведутся на русском языке. На критику ответил бывший ведущий шоу Андрей Бедняков. Он пояснил, почему не может повлиять на использование видео со своим участием.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Настя Каменских

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Тайна века: что случилось с самым большим бриллиантом Украины и где он сейчас

Неожиданная смена погоды: названы сроки изменения температуры в Киеве

"Нравится быть зависимым": Дантес впервые сделал заявление после расставания

На Житомирщину надвигается резкое похолодание с дождями: когда ожидать непогоды

Любовный гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля

Новые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреляНовые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреля
Гороскоп Таро на неделю с 30 марта по 5 апреля: Львам - желание, Рыбам - урок

В доме электрика из Кропивницкого нашли самый большой клад в мире: что там былоВидео

Украинцы часто ошибаются: как сказать "сорочка в клітинку" правильно

Сорняки исчезнут прямо на глазах: хитрый фокус сотворит настоящее чудо в саду

Александр Свищев: Мы создаем систему, в которой региональные школы становятся основой национальной сборной

Когда Вербная неделя в Украине 2026: даты, традиции и значение

Как спасти урожай яблок: всего одна ловушка — и все плоды под защитойВидео

Прогноз букмекеров удивил: шансы Украины на Евровидении-2026 возрослиВидео

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 марта (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Удалит накипь, плесень и неприятный запах: сколько лимонной кислоты нужно насыпать в стиралку

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля: Тельцам - прогресс, Ракам - потери

Новый, более опасный этап войны: США стягивают на Ближний Восток тысячи военных

Китайский гороскоп на завтра, 30 марта: Лошадям - ссоры, Тиграм - перемены

Бедняков жестко высказался про скандал вокруг "Орла и Решки": "Это мой выбор"

В Rheinmetall презрительно отозвались о дронах ВСУ: жесткий ответ Украины

Взрывы и пожар после мощной атаки дронов: под ударом стратегический нефтепорт РФВидео

Почему Украину до сих пор не приняли в НАТО: The Telegraph раскрыл, что сдерживает альянс

Восемь детей и двое взрослых ранены на Николаевщине в результате удара РФ

В Киеве в доме, подлежащем сносу, нашли бесценное сокровище — что там былоВидео

С кем легко сделать карьеру: названы лучшие рабочие союзы по гороскопу

Есть раненый: РФ ударила дроном по дому на Киевщине

Россия штурмует в двух областях: что происходит на фронте

Путин усилил охрану и стал реже выезжать: чего боится диктатор

Летят "Кинжалы": Россия подняла в воздух МиГ-31К

Россияне активизировались вблизи Покровска: военные назвали горячие направления

Регионы ждут дожди: синоптики обнародовали новый прогноз

Цены взлетят: когда в Украине могут подорожать продукты

57-летняя Кайли Миноуг показала стройные ножки в коротком платье

Химчистка не понадобится: как почистить сиденья в авто без дорогой химииВидео

Игра на Ближнем Востоке: Алексей Кущ объяснил роль Саудовской Аравии в войнемнение

Скандал между Украиной и США получил продолжение: новые детали мирных переговоров

Хозяева москвичи: Димопулос с россиянками затусила в ночном клубе

Можно ли убирать в праздник 29 марта: строгие приметы

Окончание отопительного сезона в Украине: в ДТЭК назвали сроки

"Все мечтают": блогерша Верба похвасталась дорогой покупкой

Зеленский резко ответил на обвинения Рубио во лжи – что он сказал

