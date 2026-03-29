"Обижается": известная певица высказала неудобную правду о Каменских

Юлия Юрина ответила за свою критику артистки.

https://stars.glavred.info/obizhaetsya-izvestnaya-pevica-vyskazala-neudobnuyu-pravdu-o-kamenskih-10752725.html Ссылка скопирована

Настя Каменских сейчас

Вы узнаете:

Певица Юлия Юрина, которая родом из РФ, но сейчас пытается получить украинское гражданство, прокомментировала свою резкую критику творчества Насти Каменских. В интервью OBOZ.ua артистка рассказала, изменилось ли ее мнение о коллеге по шоу-бизнесу.

Ранее Юлия критиковала Каменских за эксплуатацию украинской культуры ради сохранения собственной популярности. Но показной патриотизм продлился недолго — Настя отказалась от украиноязычных песен и вернула в соцсети русский язык.

видео дня

Настя Каменских - песни / фото: instagram.com, Настя Каменских

"Я не отказываюсь от своих слов. Ну посмотрите: и где сейчас эта Настя Каменских? Когда она выпустила трек, где появлялась в вышитой рубашке с мотанкой, для меня это до сих пор выглядит как прямая эксплуатация украинских традиций. Они увидели, что у украинцев есть запрос на украинское, и начали делать конъюнктурную музыку на украинском языке для того, чтобы просто удержаться на плаву", — заявила Юрина.

Также лидер группы YUKO удивилась реакции певицы на свою критику. Юрина считает, что Настя Каменских могла выпускать песни в привычном поп-жанре и привнести что-то новое в украинский шоу-бизнес, но сделала другой выбор.

Yuko раскритиковала Настю Каменских / фото: facebook.com, Юлия Юрина

"Если Настя Каменских хорошо делает поп — пусть это будет поп, без искусственного погружения в традиции, которые не являются ее органической частью. И для меня выглядит по меньшей мере странно, когда человек публично обижается на критику — в частности в интервью у Маши Ефросининой, мол, Юлия Юрина плохая, что она обвинила в ску**лении. А потом сама же говорит, что ей легче петь на испанском, и что русский язык — не проблема. Так что у меня до сих пор открытый вопрос: где именно я была не права?", — поделилась артистка.

Настя Каменских / инфографика: Главред

Последние новости шоу-бизнеса

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред