Бедняков жестко высказался про скандал вокруг "Орла и Решки": "Это мой выбор"

Ведущий отреагировал на переход соцсетей шоу на русский язык.

Андрей Бедняков - Орел и Решка

Известное украинское тревел-шоу "Орел и Решка" оказалось в центре языкового скандала — блогерша Елена Мандзюк обратила внимание в Threads на то, что соцсети проекта ведутся на русском языке. На претензии инфлюэнсерки ответил Андрей Бедняков.

Ранее продюсер шоу Нателла Крапивина заявила о намерении запустить новый сезон "Орел и Решка. По блату", участие в котором сможет принять любой желающий за 100 тысяч евро. В сети не восприняли с энтузиазмом такую возможность, однако вскоре проект оказался в центре громкого скандала. Елена Мандзюк обратила внимание, что в Instagram "Орел и Решка" коммуникация ведется на языке страны-агрессора, а также публикуются видеофрагменты из старых русскоязычных выпусков.

Орел и Решка ведут соцсети на русском языке

"Запускаете новый сезон старого шоу под названием "Давайте проверим, насколько украинцам все равно"? Правила просты: берем украинский продукт, сохраняем русский язык и смотрим, будет ли реакция или снова съедят это. Украинское тревел-шоу полностью ведет коммуникацию с основной страницы на русском языке! Используют контент с Андреем Бедняковым, Лесей Никитюк и Антоном Птушкиным, чтобы привлечь новое внимание и зрителей, но каких? Из страны-агрессора?", — задалась вопросом блогерка.

На критику ответил бывший ведущий "Орла и Решки" Андрей Бедняков. Он заявил, что права на материалы с его участием принадлежат продюсерам шоу, поэтому он не может повлиять на их использование. В то же время ведущий прозрачно намекнул, что не поддерживает позицию создателей "Орла и Решки".

Реакция Андрея Беднякова

"Я не имею никакого отношения к странице и тем, кто ее ведет. По контракту все видео принадлежат продюсерам шоу. Для этого они могут использовать видео с моим участием. Моя страница полностью на украинском. Это мой выбор. И я его сделал. Отвечать за выбор других людей я не могу. Искренне ваш, украиноязычный мариуполец", — написал Бедняков.

О персоне: Андрей Бедняков Андрей Бедняков - украинский актёр и телеведущий, наиболее известный как ведущий программы о путешествиях "Орёл и решка" и вокального шоу талантов "X-Фактор". С начала военного вторжения России в Украину, встал на сторону Украины и активно поддерживал ее социальных сетях. Беднякову запрещён въезд на территорию России сроком на 50 лет.

