"Будет гораздо сложнее": Витвицкая рассекретила пол первенца

Известная украинская ведущая Соломия Витвицкая выполнила свое обещание и рассекретила пол будущего ребенка. Знаменитость сделала это в прямом эфире Instagram.
Витвицкая выбрала оригинальный способ, чтобы узнать пол своего малыша. Она решила устроить гендер-пати прямо на работе — в офисе телеканала. Соломия устроила настоящий праздник для своих коллег, украсила помещение и подготовила торт, в котором была спрятана главная интрига. Ведущая призналась, что родные и знакомые считают, что у нее будет доченька.
"Скажу, что все друзья, подруги, знакомые, когда говорили про моих вероятных детей, то всегда думали про девочку", — поделилась Соломия.
Ведущая также намекнула, что хотела бы девочку, показав на свою розовую рубашку. Она призналась, что даже выбрала имя для малышки.
"Для девочки у нас уже есть имя, а с мальчиком будет гораздо сложнее", — рассказала Витвицкая.
Но все оказалось иначе — когда знаменитость разрезала торт, то увидела внутри синий цвет. Коллеги поздравили будущую маму с тем, что у нее будет сын.
О персоне: Соломия Витвицкая
Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.
