"Нравится быть зависимым": Дантес впервые сделал заявление после расставания

Певец откровенно высказался о личной жизни.

Владимир Дантес - отношения с Дашей Кацуриной / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дантес

Украинский певец Владимир Дантес впервые нарушил молчание после предполагаемого расставания с Дашей Кацуриной. В интервью Рамине Эсхакзай артист рассказал о выводах, которые сделал в отношениях.

Дантес признался, что в любви для него важна взаимность. Артист считает, что нужно найти своего человека, а уже потом обращать внимание на обстоятельства, в том числе на наличие или отсутствие детей.

Певец уверен, что партнеры влияют друг на друга настолько, что выходят из отношений, забирая частички друг друга.

"Мне нравится быть зависимым от человека… Я люблю любить. Люблю, чтобы меня любили. Люблю весь этот период и делать так, чтобы он продолжался… Когда заканчиваются отношения, ты забираешь частичку нее, она — частичку тебя. Возможно, это наивно и по-детски, но мне сейчас так классно", — заявил Владимир.

Также артист рассказал, что сделал выводы из прошлых отношений и больше не будет делать свою историю любви достоянием общественности.

"Публичными отношения делать, ну прям точно нет… Я изменился. Раньше ты, наверное, хотел, чтобы комментировали, хотелось об этом разговаривать, ты думал, что в этом кайф… чтобы все видели, какие у вас отношения. Сейчас личное — это личное", — считает Дантес.

О персоне: Владимир Дантес Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.

