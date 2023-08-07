'Меня уже тошнит от этого': Дженнифер Энистон угодила в антисемитский скандал

"Рэйчел" не стала прятаться от фанатов, и уже прокомментировала пикантную ситуацию.

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Дженнифер Энистон прокомментировала скандал из-за антисемитской шутки / ua.depositphotos.com

Голливудская актриса Дженнифер Энистон попала в скандал из-за неосторожного лайка в Instagram. На днях актер Джейми Фокс на своей странице опубликовал оскорбительную шутку про евреев - фото с надписью: "Они убили этого чувака, по имени Иисус. Как ты думаешь, что они сделают с тобой?!"

Вскоре артист удалил этот пост, и опубликовал новый с извинениями. Однако его подписчики успели заметить, что Энистон поставила сердечко антисемитскому высказыванию Фокса.

Скриншот, на котором видно имя и фото актрисы стремительно разлетелось по Сети. Джен не стала ждать, пока скандал наберет циклопические обороты, и на своей официальной странице прокомментировала произошедшее.

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В частности она отрицает, что когда-либо ставила лайки этому посту Фокса, и отмечает, что не испытывает ненависти к кому-либо, а подобные скандалы ей уже порядком надоели.

"Меня уже тошнит от этого. Я не лайкала этот пост намеренно или случайно. И, что еще важнее, я хочу четко объяснить своим друзьям и всем, кто пострадал от появления этого в их лентах: я не поддерживаю никакой формы антисемитизма. И я действительно не терплю ненависти любого рода. Точка", - комментирует обвинения в свой адрес Дженнифер Энистон.

Дженнифер Энистон прокомментировала скандал из-за антисемитской шутки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jenniferaniston, instagram.com/iamjamiefoxx

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