"Меня стошнит": Огневич показала, как в Крыму украли ее песню и перепели на русском

Огневич показала, как в Крыму украли ее песню и перепели на русском/ Instagram Огневич, скрин

В оккупированном Крыму перевели на русский и спели в таком "обновленном" варианте песню Златы Огневич "Зозуля". Трек украинская певица выпустила почти 12 лет назад, и он сразу стал хитом. Теперь же на оккупированном полуострове его захотели "перепеть на свой лад".

Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram. Она опубликовала видео, на котором переделанную песню поют во время вечеринки в одном из 4-звездочных отелей в оккупированной Ялте.

Огневич напомнила об авторских правах и отметила, что для россиян это не первый раз – воровать чужое и выдавать за свое.

"Исконно русская забава – воровать да выдавать за свое. В моем родном Крыму звучит моя "Зозуля" на русском языке в исполнении двух женщин [неценз.], которые понятия не имеют о законах и авторских правах. Хотя о чем я пишу, какие права могут быть у граждан рфии. Извините, но меня тошнит", – эмоционально написала певица.

При этом Огневич добавила, что артистки, исполняющие переделанную песню, даже поют с ее голосом на беках.

Однако украинская певица подчеркнула, что надеется, что эта песня совсем скоро будет звучать в Крыму на украинском языке.

"Крым, надеюсь очень, что вскоре "Зозуля" прозвучит на дне освобождения Крыма по всем волшебным городам полуострова", – отметила Огневич.

Ранее украинская певица и главная героиня 2 сезона романтического реалити-шоу Холостячка Злата Огневич заинтриговала поклонников серией снимков с Максимом Тарапатой, финалистом проекта.

Напомним, ранее Евгений Клопотенко рассказал о близкой дружбе со Златой Огневич, которая заставляет его краснеть.

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