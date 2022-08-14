Дзидзьо и Пономарев "заставили" Огневич послать "русский корабль" в водное "эротическое путешествие"

Александр Пономарев, Дзидзьо и Злата Огневич / instagram.com/ponomaryovoleksandr и УНИАН

На днях легендарные украинские поп-певцы Александр Пономарев и Дзидзьо (Михаил Хома) показали, как репетируют перед благотворительными выступлениями на фронте для бойцов ВСУ. Видео Пономарев выложил на своей странице в Instagram.

В ролике певец вместе с коллегой Дзидзьо исполняет отрывок из песни "Україна переможе!". Сначала в видео поют Пономарев и Дзидзьо, а в конце появляется поп-певица и бывшая участница реалити-шоу "Холостячка" Злата Огневич.

В оригинальном тексте в припевах "Горить, палає техніка ворожа, Рідна Україна переможе! Горить, палає і ще спалахуй, Руській корабель, іди...". Но впрочем, вместо логического завершения фразы в оригинале звучит восклицание "Гей! Гей!".

Но Огневич храбро спела те самые три буквы и отправила "русский военный корабль" в "водное эротическое путешествие".

Напомним, ранее хакеры взломали московскую радиостанцию "Коммерсантъ ФМ". В интернет-эфире сначала прозвучал гимн Украины, а потом играла песня "Назад, Россия!" рок-группы "Ногу свело", за которую на солиста коллектива Максима Покровского российские правоохранители завели дело по статье о дискредитации русской армии.

Позднее на радио также прозвучали другие украинские песни - в первую очередь "Ой у лузі червона калина" в исполнении лидера "Бумбокса" Андрея Хлывнюка и легендарной британской рок-группы Pink Floyd.

До того украинская певица Кристина Соловий вместе со зрителями, собравшимися на трибунах стадиона Боруссия Парк в ФРГ, фантастически красиво исполнили гимн Украины - перед товарищеской игрой украинской сборной.

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