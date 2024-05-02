"Меня муж не слышит": Алена Омаргалиева рассказала про кризис в браке с любимым

Дуэт TamerlanAlena пережил сложные времена, когда в их доме "был ураган".

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TamerlanAlena новости - Алена Омаргалиева рассказала про проблемы в браке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tamerlan_alena

Украинские музыканты Тамерлан и Алена Омаргалиева вместе, как семья, чуть меньше, чем существует их творческий дуэт TamerlanAlena - их браку уже 11 лет. Вместе пара создала не только множество прекрасных треков, но и замечательного сына по имени Тимур.

Впрочем, как и в любых отношениях, были у звезд и серьезные кризисы. В этом Омаргалиева призналась в интервью для Дианы Глостер, хотя о личном за пределами романтических песен она говорит крайне редко.

Алена рассказала, что чаще всего причиной их ссор становился тот фактор, что пара и жила, и работала вместе. Отсутствие личного пространства и общество друг друга 24/7 нередко приводило к скандалам.

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"Я человек, которому нужно побыть одному. Я уставала. Бывало такое, что накапливается, меня муж не слышит. В доме был ураган. Были ссоры, конечно. Когда вы постоянно видите друг друга, все немножко замыливается, и вы начинаете раздражать друг друга. Такое бывает, это нормально", - рассказала артистка.

Меж тем Омаргалиева отмечает, что ни у нее, ни у ее мужа и мыслей не было завершить отношения и развестись. "Разводятся те, у кого уже просто нет любви. Им не за что хвататься. У нас с Тамерланом тоже были обиды, но мы этот этап прошли. Я знаю, что у меня к нему чувства, что это любовь. Я ценю эти отношения и держусь за них. Тамерлан также много сделал для этого", - добавила она.

Кто такие TamerlanAlena? TamerlanAlena - украинский R'n'B-дуэт, основанный в 2009 году Тамерланом и Аленой Омаргалиевой. В 2013 году вышел их дебютный альбом "Пой со мной". В том же году пара, чьи партнерские чувства переросли в любовные, сыграла свадьбу. Вместе воспитывают общего сына Тимура.

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