Меньшова рассказала, как Галкин поплатился за поддержку Украины

Маньшова, Галкин / скриншот

Ведущая и актриса Юлия Меньшова поддержала шоумена Максима Галкина, который покинул Россию, осудив вторжение России в Украину

На своем Youtube-канале она рассказала, что через неделю после того, как он выступил против войны, у него стали отменяться концерты и прочие выступления в России.

Она отметила, что знает, как устроен гастрольный бизнес (Юлия сама ездит по стране с антрепризами), знает прокатчиков, которые "шкурно заинтересованы" в продаже билетов, и заявила:

"Я знаю, что на этих прокатчиков давили, чтобы "отменяйте как хотите"... И когда у него отменилось, скажем, десять концертов запланированных, он сначала уехал в Израиль, сказав, что у него там отпуск, а дальше здесь стали закручиваться гайки", - поделилась телеведущая.

Напомним, Киркоров пошел по стопам главных путинистов Лепса, Петросяна и им подобных - он лично пообщался с солдатами, которые убивали или хотели убить украинцев.

Тем временем Галкин и Пугачева осуждают кровавую войну в Украине. Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты.

Читайте также: