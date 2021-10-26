MЕLOVIN жестко ответил на обвинения Гвоздевой на Танцах со звездами

MЕLOVIN / instagram.com/melovin_official

Известный украинский певец, участник шоу Танцы со звездами на телеканале 1+1 MЕLOVIN отреагировал на заявление танцовщицы Илоны Гвоздевой, которая сказала, что на репетиции проекта артист был выпивший.

По словам певца, он "пытался сгладить все углы, но зря".

MЕLOVIN опубликовал в Instagram-stories скриншот публикации с обвинениями Илоны Гвоздевой, которую потом она удалила. А также разместил свое обращение к танцовщице.

Гвоздева написала в посте, что танцевальная пара отдыхала в дни, когда могла состояться репетиция, а в день встречи певец был пьян, а его партнерша "никак не могла настроиться на работу".

"В итоге все, что поставила, им не подошло. И они даже не отрабатывали. Во время моего отсутствия им ставил другой хореограф и конечно это им не помогло. В итоге ничего не умея, не танцуя и не делая шарились по залу", – написала Илона Гвоздева.

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Она добавила, что потом артист уехал по своим делам, а его партнерша красить ногти и волосы.

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"Бесят уже их тупые высказывания. Вместо "спасибо" снова об*срали", – отреагировала хореограф.

После этого, Гвоздева удалила свою публикацию, что заметил MЕLOVIN.

"Удаление не поможет. Меня за**бало это двуличие. Я пытался сгладить все углы, но зря. Вы показали свое истинное лицо, пробив дно человечности. Я не ожидал, уважаемый победитель. Мне противно и мерзко, что я обнимал вас, целовал на прощание", – написал певец.

Скандал Гвоздевой и MЕLOVIN

В 5 выпуске Танцев со звездами 2021 Илона Гвоздева выступила в качестве звездного судьи. Тогда она раскритиковала пару MЕLOVIN и Елизаветы Русиной. Гвоздева высказала мнение о том, что их пара никогда не получает высокие баллы от судей из-за слабости и узконаправленности Русиной, как танцовщицы.

После этого последовали три недели препирательств между артистами в социальных сетях. Танец Гвоздевой с MЕLOVIN и Русиной в 8 выпуске должен был закрыть это противостояние.