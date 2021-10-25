Власова шокировала эротичным номером на столе перед судьями "Танцев со звездами" и вылетела из шоу

Евгения Власова и Макс Леонов покинули Танцы со звездами / instagram.com/tanci1plus1

Участница шоу "Танцы со звездами" певица Евгения Власова станцевала зажигательную румбу с Максом Леоновым и Дмитрием Жуком и откровенными движениями привела публику в недоумение.

Власова начала танец трио на судейском столе и таким образом приоткрыла занавес на свое прошлое. Оказывается, когда-то Евгения занималась танцами на пилоне, и именно стрипденс помог ей справиться с депрессией и побороть комплексы.

Евгения предстала на паркете в полупрозрачном трико черного цвета. Она распустила длинные кудрявые волосы и сделала яркий вечерний макияж.

"Я хочу вдохновить всех девушек, показать своим примером, что очень важно любить себя. Поэтому, не сиди, вставай прямо сейчас и иди на танцы", - сказала звезда.

Судья шоу Макс Чмерковский поблагодарил участницу за "очень большое количество очень сложных и классных танцевальных шагов". А Екатерина Кухар назвала исполнительницу "горячей и соблазнительной кошечкой".

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В итоге, трио набрало 25 баллов. Однако по итогам шоу, все-таки вылетело из проекта.

"Конечно, я очень надеялась дойти до финала. То, что я прошла здесь - это огромная школа жизни. Пожалуй, я буду после этого проекта гораздо крепче. Я побеждала неоднократно здесь, от первого выступления я побеждала. Я очень благодарна тому, что мое тело откликнулось на мою просьбу и давало мне столько сил. Я сделала так много, я не ожидала. Мне очень жаль, что я не смогла подарить своему партнеру финал", - прокомментировала решение судей Власова после "сражения" с парой Артура Логая и Анны Карелиной.

Напомним, в сегодняшнем эфире "Танцев со звездами" прима-балерина Украины Екатерина Кухар заявила о своей беременности.