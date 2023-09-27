Melovin устроил эпатажный перформанс в костюме свиньи на музыкальной премии

Как говорят представители артиста, образ Melovin был придуман в пику некоторым власть имущим, которые "наживаются" во время войны.

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Melovin устроил сатирический перформанс / коллаж Главред, фото УНИАН и пресс-служба артиста

Известный украинский поп-певец Melovin (настоящее имя - Константин Бочаров) устроил целый сатирический перформанс на вручении музыкальной премии Музвар. Артист явился на мероприятие в маске свиньи и в деловом костюме. Такой видеоролик был опубликован на официальной странице певца в соцсети Instagram.

Как говорят представители артиста, образ Melovin был придуман в пику некоторым власть имущим, которые "наживаются" во время войны. Для полноты эффекта певец в руках держал табличку с надписью "Дайте деньги на ВСУ, потому что не хватает на виллу".

Видео своего перформанса артист подписал: "Ваши набитые карманы = отобранные жизни на фронте".

видео дня

Напомним, ранее стало известно, что латышская певица Лайма Вайкуле, в знак протеста против военной политики РФ и войны в Украине, решила отказаться от русского языка.

Также западные СМИ опубликовали настоящую причину, почему британского актера Генри Кавилла уволили из сериала Ведьмак, где тот играл главную роль. По словам инсайдеров, на съемочной площадке "Геральт" вел себя крайне токсично с женщинами.

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