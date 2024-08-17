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Меган Маркл пустилась в пляс под Шакиру и попала на видео

Алена Кюпели
17 августа 2024, 23:43
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Там Меган Маркл станцевала под популярную песню Шакиры Hips Don Lie.
Меган Маркл
Меган Маркл пустилась в пляс / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Супруга принца Гарри Меган Маркл, которую критикуют все, кому это не лень, дала новый повод для сплетен.

На этот раз знаменитость пустилась в пляс во время своего визита в Колумбию. Там Меган Маркл станцевала под популярную песню Шакиры Hips Don Lie.

Кто такая Меган Маркл?

Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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Отметим, в феврале 2024 года принц Гарри навестил семью, когда узнал об онкозаболевании отца. Но не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.

А также в мае запланированный визит на родину принца Гарри и ему предстоит разговор со старшим братом принцем Уильямом — тот все-таки решился сделать шаг на встречу, хотя и совсем небольшой.

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