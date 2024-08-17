Меган Маркл пустилась в пляс под Шакиру и попала на видео

Супруга принца Гарри Меган Маркл, которую критикуют все, кому это не лень, дала новый повод для сплетен.
На этот раз знаменитость пустилась в пляс во время своего визита в Колумбию. Там Меган Маркл станцевала под популярную песню Шакиры Hips Don Lie.
видео дня
Кто такая Меган Маркл?
Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, в феврале 2024 года принц Гарри навестил семью, когда узнал об онкозаболевании отца. Но не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.
А также в мае запланированный визит на родину принца Гарри и ему предстоит разговор со старшим братом принцем Уильямом — тот все-таки решился сделать шаг на встречу, хотя и совсем небольшой.
Вас также может заинтересовать:
- Грозит опасность: Гарри и Меган пытаются торопливо наладить отношения с Королевским двором
- Устала от их выходок: больная Кейт Миддлтон отмежевалась от Меган и Гарри
- Нежности Гарри и Меган попали на фото
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред