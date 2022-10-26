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Меган Маркл больше не вдохновляет: кто из британской королевской семьи признан самой влиятельной

26 октября 2022, 20:18

Скандальное поведение мятежной герцогини значительно снизило интерес к ее персоне.

Королева Камилла, принцесса Кэтрин, Меган Маркл
Самая влиятельная женщина британской королевской семьи - итоги опроса / ua.depositphotos.com

В Британии, в рамках социальной кампании "О девушках вслух" (the Girls Out Loud), которая призвана освещать проблемы и реалии реализации женщин в современном мире, был проведен опрос, целью которого было определить, кто из известных британок является самой вдохновляющей ролевой моделью для женщин.

Голосующим предложили разместить кандидаток из списка в порядке возрастания их влияния. Британский таблоид Express подвел итоги опроса, согласно которому самой мотивирующей женской фигурой для британских женщин сегодня является принцесса Кэтрин.

Голосующие отметили, что после "мегзита" Миддлтон взяла на себя больше королевских обязанностей, и справилась с ними блестяще. Особое внимание она уделяла здоровью беременных, молодых мам и младенцев. За принцессу Уэльскую проголосовало 35%.

На втором месте после Кейт Миддлтон оказалась британская певица Рашель Хьюмс - за нее проголосовало 25%. Почетное третье место, с 23% голосовавших, заняла Лиз Трасс - бывший премьер-министр Великобритании.

Четвертое и пятое место, с результатом в 18% и 17 %, досталось королеве-консорту Камилле и Меган Маркл соответственно. Похоже, народная неприязнь, которая развилась к Паркер-Боулз после смерти Дианы, спустя 20 лет все же начала угасать. Герцогиня Сассекская наоборот - ранее была всеобщей любимицей, однако серия скандалов понизила рейтинг ее популярности.

Ранее стало известно о том, что чета Уэльских планирует пополнение в семье - инсайдер намекнул на то, принц Уильям сменил гнев на милость, и в скорости от принцессы Кэтрин стоит ожидать приятных новостей.

Также Меган Маркл рассказала, как оконфузилась во время интервью с Пэрис Хилтон, из-за чего ей пришлось извиняться перед светской львицей за свое стереотипное мышление.

Другие новости:

шоу-бизнес Кейт Миддлтон Камилла Меган Маркл новости шоу бизнеса
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