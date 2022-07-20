"Мечтаю носиться с былой прытью": Сумская показала последнее сообщение от Писанки

Писанка, Сумская / коллаж УНИАН

Легендарная украинская актриса Ольга Сумская обнародовала последнее сообщение в мобильном мессенджере от своей коллеги и многолетней подруги, безвременно скончавшейся Русланы Писанки. Соответствующий пост появился на странице Сумской в Instagram.

"Перенесла. А что делать? Слава Богу, что врачи оказались многолетними практиками и в обычной больнице все сделали. Теперь с двух сторон на щиколотке два огромных шрама", – говорится в тексте. Как говорит Сумская, Писанка писала ей о перенесенной операции и рассказывала о том, что мечтает вернуться на сцену.

Также актриса поделилась с ней мечтой ‒ мол, хочет поскорей вернуться к активной актерской карьере.

"Оля, мечтаю и в жизни, и на сцене носиться с былой прытью. Стремлюсь к этому", – закончила диалог Писанка.

Читайте такжеСтало известно, что скрывала Руслана Писанка перед смертью и какое горе переживала

Напомним, Русланка Писанка скончалась накануне, 19 июля, в одной из немецких клиник - от тяжелой болезни.

Позднее стало известно, что скрывала Руслана Писанка перед смертью - в последнее время на долю актрисы и телеведущей выпало немало испытаний, которые она скрывала от фанатов.

В память о коллеге раритетное фото с ней, сделанное 25 лет назад, показал Андрей Данилко - на снимке молодые артисты позируют, обнявшись.

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