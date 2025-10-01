"Мечтал познакомиться": Александра Кучеренко решилась на перемены в жизни

Александра Кучеренко удивила своим поступком

https://stars.glavred.info/mechtal-poznakomitsya-aleksandra-kucherenko-reshilas-na-peremeny-v-zhizni-10703024.html Ссылка скопирована

Александра Кучеренко - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александра Кучеренко

Кратко:

Александра Кучеренко решила зарегистрироваться в Threads

Какую публикацию она сделала

Украинская известная модель и ведущая Александра Кучеренко, которая ранее состояла в браке с Дмитрием Комаровым, завела страничку в соцсети Threads.

Знаменитость решила в первой публикации познакомится с пользователями соцсети.

видео дня

"Привет! Меня зовут Александра. Я живу в Киеве. А ты? Давай знакомиться", – написала Кучеренко.

Александра Кучеренко появилась в Threads / фото: скрин threads.com, Александра Кучеренко

На публикацию сразу же отреагировали мужчины, которые решили познакомиться с ней в ответ.

"Одна из топ самых красивых женщин Украины, по-моему. Привет из Днепра";

"Привет. Меня зовут Сергей. Тоже живу с вами в этом замечательном городе и мечтал с вами познакомиться. Вы самая красивая и к тому же самая умная женщина Украины, которая еще и прекрасно готовит. Эталон во всех проявлениях";

"Меня зовут Дима. Живу во Львове", - написала Александре поклонники.

Комментарии к публикации Александры Кучеренко / фото: скрин threads.com, Александра Кучеренко

Пока знаменитость не ответила на комплименты.

Александра Кучеренко / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, певица Ани Лорак отпраздновала 47-летие и в честь праздника она побывала в Париже вместе с мужем Исааком Виджраку. Пара посетила ресторан с видом на Эйфелевую башню, а также Исаак исполнил для Лорак песню на французском языке.

А также военнослужащий Даниил Мирешкин отреагировал на то, что Тарас Цымбалюк показался в военной форме на сьемках. На своей странице в Instagram Даниил отметил, что его раздражает то, что на фоне всех скандалов Цымбалюк одел военную форму "Азова".

Вас может заинтересовать:

О персоне: Александра Кучеренко Александра Кучеренко - обладательница титула Мисс Украина 2016, украинская журналистка, ведущая программы "Звездный спорт" на телеканале ICTV, профессиональная танцовщица, модель, куратор благотворительного проекта "Наставничество". Ведущая футбольных и спортивных программ на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред