"Мечтал познакомиться": Александра Кучеренко решилась на перемены в жизни

Кратко:
- Александра Кучеренко решила зарегистрироваться в Threads
- Какую публикацию она сделала
Украинская известная модель и ведущая Александра Кучеренко, которая ранее состояла в браке с Дмитрием Комаровым, завела страничку в соцсети Threads.
Знаменитость решила в первой публикации познакомится с пользователями соцсети.
"Привет! Меня зовут Александра. Я живу в Киеве. А ты? Давай знакомиться", – написала Кучеренко.
На публикацию сразу же отреагировали мужчины, которые решили познакомиться с ней в ответ.
"Одна из топ самых красивых женщин Украины, по-моему. Привет из Днепра";
"Привет. Меня зовут Сергей. Тоже живу с вами в этом замечательном городе и мечтал с вами познакомиться. Вы самая красивая и к тому же самая умная женщина Украины, которая еще и прекрасно готовит. Эталон во всех проявлениях";
"Меня зовут Дима. Живу во Львове", - написала Александре поклонники.
Пока знаменитость не ответила на комплименты.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, певица Ани Лорак отпраздновала 47-летие и в честь праздника она побывала в Париже вместе с мужем Исааком Виджраку. Пара посетила ресторан с видом на Эйфелевую башню, а также Исаак исполнил для Лорак песню на французском языке.
А также военнослужащий Даниил Мирешкин отреагировал на то, что Тарас Цымбалюк показался в военной форме на сьемках. На своей странице в Instagram Даниил отметил, что его раздражает то, что на фоне всех скандалов Цымбалюк одел военную форму "Азова".
О персоне: Александра Кучеренко
Александра Кучеренко - обладательница титула Мисс Украина 2016, украинская журналистка, ведущая программы "Звездный спорт" на телеканале ICTV, профессиональная танцовщица, модель, куратор благотворительного проекта "Наставничество". Ведущая футбольных и спортивных программ на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, сообщает Википедия.
