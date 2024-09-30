"Мажорная какая-то?": Элина Свитолина ответила Сергею Притуле прямо в глаза

Украинская известная теннисистка Элина Свитолина не восприняла вопрос украинского волонтера Сергея Притулы о том, что она проходит реабилитацию в Украине. Отметим, спортсменке сделали планированную операцию после полученной травмы.
В интервью, которое вышло на канале Притулы в YouTube, теннисистка отметила, после соответствующего вопроса ведущего, что она не мажорка, чтобы проходить реабилитацию в Сан-Марино .
"А почему мажорные? Я что – мажорная какая-то? Ты что?" – возмутилась Элина.
Также Свитолина подчеркнула, что ее реабилитация будет продолжаться еще два месяца.
Кто такой Сергей Притула?
Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы Кто сверху?", сообщает "Википедия".
"Я должна еще месяц быть в этом сапожке, то есть не могу ногу вообще нагружать, а потом еще месяц буду делать упражнения специальные, а потом уже могу возвращаться на корт", – рассказала спортсменка.
Смотрите интервью Элины Свитолиной:
Кто такая Элина Свитолина?
Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, продюсер Сергей Дворцов сообщил, что Наташа Королева и Сергей Глушко на грани развода. Кстати, путинисты уже несколько раз расходились из-за супружеских измен Тарзана, который ранее был стриптизером.
А также Елена Зеленская встретилась с королевой Швеции Сильвией и принцессой Мадлен в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. На встречу Зеленская одела костюм темно-синего цвета. Образ она дополнила любимою брошью KVITKA, которую создал украинский бренд Guzema Fine Jewelry.
Вас может заинтересовать:
- "Это его выбор": популярный украинский певец высказался о беглеце Виннике
- "Люблю тебя": беременная Анна Кошмал показала редкий снимок с мужем
- "Не может сидеть на месте": Злата Огневич рассказала о службе ее 69-летнего отца в ВСУ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред