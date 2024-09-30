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"Мажорная какая-то?": Элина Свитолина ответила Сергею Притуле прямо в глаза

Элина Чигис
30 сентября 2024, 22:06
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Элина Свитолина резко ответила Сергею Притуле.
Сергей Притула, Элина Свитолина
Элина Свитолина на интервью у Сергея Притулы / коллаже: Главред, фото: instagram.com/siriy_ua/, instagram.com/elisvitolina/

Украинская известная теннисистка Элина Свитолина не восприняла вопрос украинского волонтера Сергея Притулы о том, что она проходит реабилитацию в Украине. Отметим, спортсменке сделали планированную операцию после полученной травмы.

В интервью, которое вышло на канале Притулы в YouTube, теннисистка отметила, после соответствующего вопроса ведущего, что она не мажорка, чтобы проходить реабилитацию в Сан-Марино .

"А почему мажорные? Я что – мажорная какая-то? Ты что?" – возмутилась Элина.

Также Свитолина подчеркнула, что ее реабилитация будет продолжаться еще два месяца.

Кто такой Сергей Притула?

Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы Кто сверху?", сообщает "Википедия".

"Я должна еще месяц быть в этом сапожке, то есть не могу ногу вообще нагружать, а потом еще месяц буду делать упражнения специальные, а потом уже могу возвращаться на корт", – рассказала спортсменка.

Смотрите интервью Элины Свитолиной:

Кто такая Элина Свитолина?

Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".

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Отметим, продюсер Сергей Дворцов сообщил, что Наташа Королева и Сергей Глушко на грани развода. Кстати, путинисты уже несколько раз расходились из-за супружеских измен Тарзана, который ранее был стриптизером.

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