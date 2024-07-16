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Мать Шеннэн Доэрти нарушила молчание после смерти дочери

Алена Кюпели
16 июля 2024, 12:54
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Мама Шеннен Доэрти поделилась своей скорбью с миром.
Шеннен Доэрти
Мама Шеннен Доэрти скорбит за дочерью/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/theshando

Мать покойной Шеннен Доэрти скорбит о потере своей "прекрасной дочери", которая умерла в субботу в возрасте 53 лет после тяжелой болезни.

"Она моя красивая девочка и мое сердце", — сказала Роза Доэрти журналу People Monday, который цитирует Page Six.

"Наша семья хочет поблагодарить всех, кто проявлял любовь и поддержку к нашей Шеннен на протяжении всей ее жизни. Мы искренне благодарны", - добавила женщина.

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Кто такая Шеннен Доэрти

Шеннен Доэрти - американскаяактриса, наиболее известная по ролям Бренды Уолш в телесериале "Беверли-Хиллз, 90210" и Прю Холливелл в сериале "Зачарованные".

По данным Википедии, в марте 2015 года Шеннен был поставлен диагноз рак молочной железы. О болезни Доэрти стало известно 19 августа того же года, когда она подала иск против своего бывшего менеджера Таннера Мэйнстейн, который неправильно оформил её медицинское страхование, из-за которого, по её мнению, она не получила должного лечения и её рак метастазировал.

Отметим, что накануне стало известно о том, что умерла актриса Шеннен Доэрти которая была звездой сериалов "Беверли-Хиллз 90210" и "Все женщины - ведьмы". Ей было 53 года.

У Доэрти, которая была звездой сериалов "Беверли-Хиллз 90210" и "Все женщины - ведьмы" (в оригинале "Зачарованные") рак груди был впервые диагностирован в 2015 году.

Много лет актриса храбро сражалась с болезнью и не делала из нее тайны для фанатов. В последние годы Доэрти судилась с бывшим мужем - фотографом Куртом Исвариенко. Актриса обвиняла его в супружеских изменах и требовала денежных выплат.

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