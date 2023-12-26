Масштабный скандал в украинском шоу бизнесе: организатор украл средства у многих артистов

В украинском шоу бизнесе случилась большая афера, пострадали артисты.

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Злата Огневич и другие артисты стали жертвами мошенника / Коллаж Главред, фото Instagram/zlata.ognevich, sob4uk

Украинский шоу бизнес лихорадит от нового скандала. На этот раз жертвами стали несколько артистов, которые объявили об этом в своих социальных сетях.

В частности, на прошлой неделе певица Злата Огневич вышла в эфир на своей странице в Instagram, где сообщила, что ее обманул организатор Тарас Доненко, который занимался организацией концертов. Он исчез со всеми деньгами за проданные билеты.

Фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук также стал жертвой мошенника. Он рассказал изданию Обозреватель, что мошенник не один год втирался в доверие к украинским артистам.

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"Вместе мы провели около ста концертов. Долгое время он исполнял свои обязанности, довольно сильно втерся в доверие. А потом в какой-то момент забрал средства с запланированных концертов у билетных операторов и исчез. Только с нас – это около 3 млн 600 тысяч гривен. Еще есть Злата Огневич, Тарас Чубай и Руслана", - рассказывает он.

Артист также добавляет, что Доненко взял деньги на оплату технических расходов и ничего не оплатил. Просто скрылся с ними. Теперь у артистов сложилась тяжелая ситуация - тур продан, а проводить его по-сути не за что.

"И денег нет. А отменить концерты и вернуть людям средства не можем, потому что их нет. Чтобы не подвести поклонников, мы взяли на себя ответственность провести эти концерты. Приложили очень много усилий и благодарим всех наших друзей, которые помогли. Наши выступления во Львове и Одессе пройдут по расписанию. А другие концерты, запланированные на январь, вынуждены перенести на весну, чтобы аккумулировать определенный бюджет – и таки их отработать. Между тем мы надеемся, что мошенника найдут, он понесет ответственность", - рассказывает артист.

Напомним, ранее Злата Огневич вышла в эфир на своей странице в Instagram, где сообщила о том, что ее обманул организатор концертов и она вынуждена отменить свой тур.

Напомним, ранее Злата Огневич примерила новый лук. Она надела черное платье, длина которого едва прикрывала треть бедра артистки. Наряд был пошит из черной прозрачной ткани на манер корсета, а лиф - украшен нежным кружевом. Также Огневич надела черные перчатки выше локтя, и черные же босоножки. Романтический образ с горячими нотками идеально подчеркнул формы звезды.

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