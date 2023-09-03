Маша Машкова показала, как вышла замуж

Маша Машкова трогательно призналась в любви своему мужу.

https://stars.glavred.info/masha-mashkova-pokazala-kak-vyshla-zamuzh-10497763.html Ссылка скопирована

Маша Машкова показала годовщину счастливого брака. Коллаж Главред, фото Instagram

Российская актриса Мария Машкова, которая с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину осуждает военную политику Кремля, показала свою свадьбу.

На своей странице в Instagram, актриса поделилась кадрами, как выходила замуж за своего нынешнего супруга.

"Сашка! Моя любовь! Мой друг! Мой муж! 14 со дня свадьбы сегодня. И в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии!" - написала российская актриса.

видео дня

На видео - гости и друзья актрисы:

Напомним, ранее Маша Машкова сделала очередное оптимистичное проукраинское заявление. На своей странице в Instagram она поделилась историями украинской и чеченской женщин. По ее словам, в Америке, где она живет на сегодняшний день, есть одно выражение "connecting the dots", соединение точек, так сказать.

Отметим, российская актриса Мария Машкова с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину осуждает военную политику Кремля, и всех, включая ее отца, заядлого путиниста Владимира Машкова, кто ее поддерживает.

Она не без сожаления оборвала все связи с родителем-ра**истом, но стойко придерживается мнения о том, что Россия обречена на поражение, а Украина выстоит. Подобные антивоенные высказывания артистка время от времени публикует на своей странице в Instagram.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.