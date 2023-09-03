Маша Машкова показала, как вышла замуж

Российская актриса Мария Машкова, которая с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину осуждает военную политику Кремля, показала свою свадьбу.
На своей странице в Instagram, актриса поделилась кадрами, как выходила замуж за своего нынешнего супруга.
"Сашка! Моя любовь! Мой друг! Мой муж! 14 со дня свадьбы сегодня. И в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии!" - написала российская актриса.
На видео - гости и друзья актрисы:
Напомним, ранее Маша Машкова сделала очередное оптимистичное проукраинское заявление. На своей странице в Instagram она поделилась историями украинской и чеченской женщин. По ее словам, в Америке, где она живет на сегодняшний день, есть одно выражение "connecting the dots", соединение точек, так сказать.
Отметим, российская актриса Мария Машкова с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину осуждает военную политику Кремля, и всех, включая ее отца, заядлого путиниста Владимира Машкова, кто ее поддерживает.
Она не без сожаления оборвала все связи с родителем-ра**истом, но стойко придерживается мнения о том, что Россия обречена на поражение, а Украина выстоит. Подобные антивоенные высказывания артистка время от времени публикует на своей странице в Instagram.
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