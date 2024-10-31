Мамины гены: Рианна показала своих малышей от известного репера

Кратко:
- Рианна около года скрывала, как сейчас выглядят ее дети от ASAP Rocky
- Певица показала лица мальчиков на семейных фото
Барбадосская певица Рианна уже восемь лет не выпускает новую музыку. Вместо этого Рири сосредоточила свое внимание на семье и бизнесе
Что, к слову, весьма неплохо удается артистке совмещать. В одном лишь Instagram за ней следит 150 млн. человек, которые с большим азартом внемлют каждому ее слову.
Особенно, если это касается детей Рианны. Своих сыновей от репера ASAP Rocky (настоящее имя - Раким Ателастон Майерс) певица уже давно не показывает публике, однако решила это исправить с пользой для своего бренда.
Так в блоге звезды домашние кадры с малышами - достаточно милые, чтобы поклонники растаяли от карапузов, и одежде маминого бренда, что также привлекает внимание. "Да, я знаю. Мы официально стали одной из тех семей, которые на праздники выбирают одинаковые наряды", - с юмором подписала свежую фотосессию с сыновьями Рианна.
Кто такая Рианна
Рианна - популярная барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер и филантроп. По информации Википедии, Рианна является одним из самых продаваемых артистов всех времён вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100. Обладательница 9 "Грэмми".
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