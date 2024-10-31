Мамины гены: Рианна показала своих малышей от известного репера

И хоть мальчики Рири очень похожи на папу, артистизм им, совершенно очевидно, достался от мамы.

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Рианна новости - Рианна впервые за долгое время показала сыновей от ASAP Rocky / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Рианна около года скрывала, как сейчас выглядят ее дети от ASAP Rocky

Певица показала лица мальчиков на семейных фото

Барбадосская певица Рианна уже восемь лет не выпускает новую музыку. Вместо этого Рири сосредоточила свое внимание на семье и бизнесе

Что, к слову, весьма неплохо удается артистке совмещать. В одном лишь Instagram за ней следит 150 млн. человек, которые с большим азартом внемлют каждому ее слову.

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Особенно, если это касается детей Рианны. Своих сыновей от репера ASAP Rocky (настоящее имя - Раким Ателастон Майерс) певица уже давно не показывает публике, однако решила это исправить с пользой для своего бренда.

Так в блоге звезды домашние кадры с малышами - достаточно милые, чтобы поклонники растаяли от карапузов, и одежде маминого бренда, что также привлекает внимание. "Да, я знаю. Мы официально стали одной из тех семей, которые на праздники выбирают одинаковые наряды", - с юмором подписала свежую фотосессию с сыновьями Рианна.

Кто такая Рианна Рианна - популярная барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер и филантроп. По информации Википедии, Рианна является одним из самых продаваемых артистов всех времён вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов. Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100. Обладательница 9 "Грэмми".

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Ранее Главред писал, что Бритни Спирс в четвертый раз вышла замуж. 42-летняя блондинка назвала это своим лучшим решением, и показала кадры в свадебном платье и фате.

Также стало известно, что звезда "Крестного отца" и "Лица со шрамом" Аль Пачино пережил попытку похищения. Его похитителем показалась поклонница, из чьей машины он едва не выпрыгнул на ходу.

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