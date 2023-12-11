"Мама, вы всегда со мной": Тоня Матвиенко поделилась мистической истории о матери

Известная украинская поп-фолк-певица Тоня Матвиенко поделилась невероятной и почти мистической историей о связи с матерью Ниной Матвиенко – народной артисткой Украины, которая ушла из жизни в октябре 2023 года. Об этом Матвиенко-младшая рассказала на своей странице в соцсети Instagram.
Девушка говорит, что недавно ездила в Фастов и внезано нашла концертное платье в этностиле ‒ точь-в-точь такое, как носила когда-то Нина Митрофановна.
Тоня выложила в Stories видео, как держит в руках черное вышитое платье в цветочный узор. Рядом артистка прикрепила фото Нины Матвиенко, которая одета в такой же наряд.
"Это не укладывается в голове. Сегодня в г.Фастов купила платье ‒ такое самое, как у мамы. Мама, вы всегда со мной!" – добавила она.
Напомним, ранее Нина Матвиенко умерла 8 октября 2023 года. Она не дожила 2 дня до своего 76-летия.
Ранее друзья Нины Матвиенко намекнули на причину смерти певицы - подруги и коллеги вспомнили, какими были последние месяцы жизни Нины Митрофановны.
11 октября тысячи людей пришли к Национальной филармонии Украины, чтобы провести Нину Митрофановну в последний путь. На церемонии прощания гости вспоминали талантливую певицу и выражали ее семье свои соболезнования.
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