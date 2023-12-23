"Мама умерла в Буче": Маричка Падалко рассказала о личной драме Егора Соболева

Маричка Падалко откровенно рассказала о ситуации с родственниками Егора Соболева.

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Егор Соболев отказался от своих родителей / Коллаж Главред, фото Instagram/yehorsoboliev, marichkapadalko

Ведущая телеканала "1+1 Украина" и марафона новостей Маричка Падалко рассказала, почему ее муж Егор Соболев окончательно прервал общение со своими родными.

Как поделилась она в интервью Обозревателю, родственники Соболева, которые проживают в российской Анапе, отказываются осуждать кремлевскую агрессию, утверждая, что "не все так однозначно".

"И не хочет обсуждать перспективы такого общения, – говорит Маричка Падалко. – Во время освобождения Киевской области они с побратимами стояли на позиции между Бучей и Ирпенем. Это было сложное место, которое сильно обстреливалось. Кроме того, я думаю, что он слишком много увидел там, и когда родители писали ему что-то о том, что "не все так однозначно", он мне сказал, что его мама умерла тогда в Буче", - поделилась ведущая.

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Она также добавляет, что российские родственники регулярно приезжали в Украину.

"До 2013 года ездили к ним в гости в Анапу. После начала войны в 2014 году на время прекратили общение по политическим причинам. А потом они к нам приезжали дважды. В последний раз были перед началом карантина. Ходили в школу на последний звонок, на закрытие танцевальных сезонов, футбольные матчи – они видели весь наш контент: гимн, флаги, у нас достаточно патриотическая школа. Мы уже научились поддерживать общение как родственники, пока не началась полномасштабная война", - добавляет она.

Отметим, что Егор Соболев является уроженцем России. Позже его мама переехала в Донецк, а потом снова вернулась с сыном в Россию, город Сахалин. Между тем, Соболев не остался жить в стране на болотах, а приехал жить к бабушке в Украину.

Соболев присоединился к теробороне еще до начала большой войны – подписал контракт резервиста с 130-м батальоном ТрО Киева. Он держал оборону Киева с самых первых минут вторжения российских оккупантов.

Напомним, ранее украинская телеведущая Маричка Падалко, поделилась трогательным видео, как ее дочери встретились со своим отцом Егором Соболевым, который служит в ВСУ.

Ранее также телеведущая Маричка Падалко в эфире программы ЖЗЛ, которая выходит на 1+1, рассказала о том, как началась война и о том, как справлялась их семья с этой ситуацией.

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