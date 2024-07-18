УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Мама сказала, что это фотошоп": волонтер показала, как Елена Зеленская выглядит в реальной жизни

Элина Чигис
18 июля 2024, 14:05
215
В сети появилось "живое" фото первой леди Украины.
Елена Зеленская
Как выглядит Елена Зеленская в жизни / коллаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Украинский волонтер Мария Данильченко сфотографировалась с женой президента Украины Владимира ЗеленскогоЕленой Зеленской во время проведения мастер-класса для детей в инклюзивном лагере "Космотабір", где первая леди принимала участие в мероприятии.

На своей странице в Instagram Мария опубликовала совместное фото с Зеленской и показала, как она выглядит в реальной жизни.

видео дня

Отметим, первая леди выбрала для события вышиванку и свои любимые брюки-палаццо, которые уже стали ее фирменной изюминкой в образах.

"Мама сказала, что это фотошоп, но я вас уверяю, что нет. Невероятный день, отличные знакомства и планы на будущее", - написала Данильченко.

Елена Зеленская
Елена Зеленская / инфографика: Главред

Кто такая Елена Зеленская?

Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

Елена Зеленская - последние новости по теме

Добавим, ранее Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.

А также во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Елена Зеленская новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

В Сети пишут о прорыве РФ на Сумщине: в ГПСУ рассказали об атаке диверсантов

В Сети пишут о прорыве РФ на Сумщине: в ГПСУ рассказали об атаке диверсантов

13:52 Украина
ВСУ остались на Левобережье после выхода из Крынок: подробности боев

ВСУ остались на Левобережье после выхода из Крынок: подробности боев

12:48 Украина
Зеленский прибыл в Великобританию: стали известны все детали

Зеленский прибыл в Великобританию: стали известны все детали

12:42 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Боюсь быть такой же, как ты : дочь Агутина обратилась к отцу 3593

"Боюсь быть такой же, как ты": дочь Агутина обратилась к отцу

В Украине может в два раза вырасти цена на популярный продукт 2838

В Украине может в два раза вырасти цена на популярный продукт

Украину накроет мощный шторм: будут лить грозовые дожди, град и шквалы 1574

Украину накроет мощный шторм: будут лить грозовые дожди, град и шквалы

Чем отличается шампанское от просекко: простое объяснение 1527

Чем отличается шампанское от просекко: простое объяснение

Последние новости

14:47

Наступление РФ на Сумщину: Жмайло назвал условие, при котором возможна атака

14:40

Почти кондиционер: как сделать вентилятор более эффективнымВидео

14:34

Названо имя обладательницы титула "Мисс Вселенная Украина"-2024Видео

14:08

У популярного российского журналиста диагностировали рак

14:06

Когда и как правильно подкармливать черешню для богатого урожаяВидео

Россия погрязла на Востоке и на Харьковщине, у нее нет ресурса для наступления на севере - ЖмайлоРоссия погрязла на Востоке и на Харьковщине, у нее нет ресурса для наступления на севере - Жмайло
14:05

"Мама сказала, что это фотошоп": волонтер показала, как Елена Зеленская выглядит в реальной жизни

13:52

В Сети пишут о прорыве РФ на Сумщине: в ГПСУ рассказали об атаке диверсантов

13:40

Будет как магазинная: как консервировать кукурузу - совет от опытной хозяйкиВидео

13:33

Как очистить кран от известкового налета внутри: трюк с шариком

Реклама
13:33

"Лучшие": Анастасия Цимбалару раскрыла подробности личной жизни после развода

12:48

ВСУ остались на Левобережье после выхода из Крынок: подробности боев

12:42

Зеленский прибыл в Великобританию: стали известны все деталиФото

12:28

Берем 300 г творога и готовим гору вкуснейших пончиков - суперский рецептВидео

12:17

РФ может готовиться к новому наступлению на Запорожье - Андрющенко

12:10

Зимой будет сложнее: в NYT раскрыли, выдержит ли энергетика Украины аномальную жару

11:38

Урожайное уничтожено: подполковник назвал причину отхода ВСУ на востоке

11:32

В течение следующих месяцев: возможно ли наступление РФ на Сумы или Чернигов

11:13

Отключения света в Украине станут еще дольше: энергетики дали график на 18 июля

11:02

Китайский гороскоп на завтра 19 июля: Тигры - игнорируйте сплетни, Лошадям - раздражение

10:49

Взыскание штрафов ТЦК с военнообязанных без доходов и имущества: ответ юриста

Реклама
10:47

В Украине прогнозируется рост цен на популярные продукты: какова причина

10:44

Армия РФ продвинулась возле трех населенных пунктов на Донбассе - Deep State

09:57

Ксения Собчак стала посмешищем на всю РФ - что произошло

09:51

"На Молдову я очень зла!": жену певца Павлика в Молдове остановили полицейские

09:44

Взрывы гремели в пяти областях: РФ ударила по Украине ракетами и беспилотниками

09:35

Церковный праздник 19 июля: что запрещено делать в этот день

09:25

Гороскоп на завтра 19 июля: Скорпионам - недоразумения, Рыбам - новая возможность

09:17

После развода с Меладзе: Вера Брежнева впервые заговорила про новые отношения

08:48

Байден заболел и будет в изоляции: что случилось с президентом СШАВидео

08:32

Как легко и быстро стерилизовать банки: самый простой способВидео

08:18

Буданов заявил о новом наступлении РФ на севере: в ГУР раскрыли детали

08:10

Какая мечта для украинского государства?мнение

08:02

Взрывы в Севастополе: оккупанты пожаловались на атаку морских дроновВидео

07:13

Война продлится еще 10 лет: пропаганда готовит россиян к затяжному конфликту

06:10

О Трампе и его новых решениях: чего ждатьмнение

05:55

Ребус для тех, у кого зрение ястреба: надо за 9 секунд найти вешалку

05:34

"Это не трагедия": что ждет Украину в случае президентства Трампа

04:25

Байден vs Трамп: аналитик сказал, при каком президенте США завершится война в Украине

03:05

Байден может перевернуть в свою пользу ситуацию на выборах в США: при чем здесь Украина

02:32

"Помогал оккупантам избивать своих же": вокруг обмена пленными разгорелся жесткий скандалФото

Реклама
02:30

Не только Шварценеггер: Макконахи планирует уйти из кино в большую политику

02:00

"Купила за 4 млн евро виллу": стало известно, куда пропала София Ротару - СМИ

01:35

Есть ли риск новых покушений на Трампа: Кочетков дал прогноз

00:36

Потап показал, как тренируется с сыном

00:17

Звезда "Ранеток" Лера Козлова опозорилась возмутительной речью про УкраинуВидео

17 июля, среда
23:52

"Позиции разрушены до основания": Морская пехота раскрыла ситуацию в Крынках

23:44

Дочь Кошевого поделилась свежими фото

23:13

Украине пообещали больше F-16, чем есть подготовленных пилотов: Арахамия шокировал заявлением

23:03

В Киеве мощные взрывы: россияне атаковали столицу "Шахедами"

22:50

Военных хотят не наказывать за первое дезертирство: что предлагает Минобороны

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять