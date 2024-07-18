"Мама сказала, что это фотошоп": волонтер показала, как Елена Зеленская выглядит в реальной жизни

Украинский волонтер Мария Данильченко сфотографировалась с женой президента Украины Владимира Зеленского – Еленой Зеленской во время проведения мастер-класса для детей в инклюзивном лагере "Космотабір", где первая леди принимала участие в мероприятии.
На своей странице в Instagram Мария опубликовала совместное фото с Зеленской и показала, как она выглядит в реальной жизни.
Отметим, первая леди выбрала для события вышиванку и свои любимые брюки-палаццо, которые уже стали ее фирменной изюминкой в образах.
"Мама сказала, что это фотошоп, но я вас уверяю, что нет. Невероятный день, отличные знакомства и планы на будущее", - написала Данильченко.
Кто такая Елена Зеленская?
Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.
Елена Зеленская - последние новости по теме
Добавим, ранее Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.
А также во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".
Вас может заинтересовать:
- Елена Зеленская обратилась к онкобольной Кейт Миддлтон от лица украинцев
- "Мы быстро обнялись": Елена Кравец рассказала о встрече с Зеленской
- "Хуже всего позади": Елена Зеленская призналась, каким хочет увидеть мужа
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред