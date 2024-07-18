"Мама сказала, что это фотошоп": волонтер показала, как Елена Зеленская выглядит в реальной жизни

В сети появилось "живое" фото первой леди Украины.

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Как выглядит Елена Зеленская в жизни / коллаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Украинский волонтер Мария Данильченко сфотографировалась с женой президента Украины Владимира Зеленского – Еленой Зеленской во время проведения мастер-класса для детей в инклюзивном лагере "Космотабір", где первая леди принимала участие в мероприятии.

На своей странице в Instagram Мария опубликовала совместное фото с Зеленской и показала, как она выглядит в реальной жизни.

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Отметим, первая леди выбрала для события вышиванку и свои любимые брюки-палаццо, которые уже стали ее фирменной изюминкой в образах.

"Мама сказала, что это фотошоп, но я вас уверяю, что нет. Невероятный день, отличные знакомства и планы на будущее", - написала Данильченко.

Елена Зеленская / инфографика: Главред

Кто такая Елена Зеленская? Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

Елена Зеленская - последние новости по теме

Добавим, ранее Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.

А также во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".

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