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Мама-полицейская, военнослужащая, шахтерка и бодибилдер: подробности "Міняю жінку" на "1+1 Украина"

Алена Кюпели
4 июля 2024, 15:53
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В новом сезоне впервые в обмене примут участие соседи, которые проживали на одной лестничной площадке и до проекта были незнакомы друг с другом
На 1+1 возвращается
На 1+1 возвращается "Міняю жінку" / Фото пресс-службы

Вскоре на "1+1 Украина" состоится премьера нового 16 сезона развлекательного семейного реалити-шоу "Міняю жінку".

В новом сезоне женщины будут получать новый опыт, возможность переосмыслить собственную жизнь и пройти психологическую трансформацию за счет погружения в новую среду. Реалити разрушает стереотипы и предубеждения о семейной жизни, а также исследует изменения общественных норм.

Сейчас проект стал одним из самых продолжительных реалити-шоу на украинском телевидении. 15 сезонов, более 180 серий, почти четыре сотни семей, чья жизнь кардинально изменилась.

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В новом сезоне впервые в обмене примут участие соседи, которые проживали на одной лестничной площадке и до проекта были незнакомы друг с другом. Меняться жизнями будут строгая мама-полицейский, криптовалютница, военнослужащая, преподавательница в школе, сын которой с первых дней полномасштабной войны ушел на фронт, спортсменка-бодибилдер, шахтерка, бизнесвумен и даже байкерка.

В новом сезоне героиням придется освоить для себя новые роли. Так, одна из женщин впервые в жизни станет донором крови, другая овладеет волонтерством, научится управлять боевым дроном.

"Новый сезон проекта "Міняю жінку" - это глубокое погружение в жизнь украинских женщин, которые решились на изменения, чтобы лучше понять себя и своих партнеров. Мы покажем, как наши героини преодолевают свои внутренние страхи, адаптируются к новым условиям и находят ответы на вопросы, которые беспокоят каждого сейчас, где они ищут силы и как борются за свое будущее, - говорит креативный продюсер телеканала 1+1 Украина Ольга Шляхтиченко. - В этом сезоне зрителей ждет много неожиданных обменов. Байкерша, которая превыше всего ценит свободу в отношениях, попадет в грузинскую традиционную семью, которая буквально все делает вместе и никогда не расставалась. Дисциплинированный кинолог почувствует жизнь мамы в декрете, которая делает все что хочет и когда хочет. Бандуристка окунется в жизнь айтишницы. Мы покажем как изменились роли в семьях во время войны, проявим различные современные семейные модели, масштабируем личные опыты и развенчаем стереотипы о том, "как надо", ведь у каждой женщины и семьи свой секрет гармоничных отношений".

Напомним, по правилам реалити-шоу каждую неделю две женщины будут обмениваться жизнями. Сначала они должны придерживаться тех же правил жены, с которой они обменялись - забота о детях, график жизни семьи, домашние дела, досуг, карьера. После этого каждая из женщин может внедрять в своих новых семьях собственные правила. В конце обмена две пары встречаются, чтобы поделиться инсайтами, как новый опыт может повлиять на их жизни в будущем.

"Меняю женщину" - это адаптация британского формата Wife Swap, который завоевал популярность в 20 странах мира. Этот проект освещает проблемы, которые оставались незамеченными в ежедневной суете. Он показывает различные семейные модели и поднимает важные для каждой семьи вопросы, чтобы зритель нашел для себя ответ, что лучше для его семьи.

Не пропустите возвращение легендарного реалити-шоу "Міняю жінку" уже скоро на "1+1 Украина"

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