"Мама, целоваться!": Алексей Панин засветился в крепких объятиях Верки Сердючки

Верка с мамой были рады пригласить Панина на сцену, где актер дал себе волю.

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Алексей Панин засветился на концерте Верки Сердючки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/actor.panin, instagram.com/v_serduchka

Российский актер Алексей Панин, которого недавно объявили в федеральный розыск в стране-агрессоре из-за публичной критики рф и военной политики кремля, охотно встречается с украинскими артистами, со многими из которых его связывает давняя дружба.

Так на своей странице в Instagram он опубликовал ролик с концерта Верки Сердючки - актер был в первом ряду, и зажигательная артистка не упустила возможность поприветствовать его. Верка позвала Панина на сцену - пригласила маму целоваться с актером, и поинтересовалась, будут ли они играть в жмурки ("Жмурки" - одна из самых известных киноработ Алексея Панина - прим. редактора).

Актера не нужно было просить дважды: он быстро взобрался на сцену, по пути скидывая пиджак, под которым оказалась футболка с антипутинским лозунгом "Puck Futin". Он лихо сплясал с Сердючкой и ее мамой, затем Верка вручила ему микрофон.

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Со сцены Панин поблагодарил зрителей за то, что они пришли, а также сообщил, что Верка Сердючка совершила настоящий подвиг своим выходом на сцену, ведь Андрей Данилко на тот момент был болен, и практически потерял голос.

Актер поделился этим роликом недавно, однако он, вероятно, был записан еще в феврале, когда Верка Сердючка выступала в Аликанте, где проживает Панин. Тогда же представители Верки сообщали о ее проблемах со здоровьем.

Также российский актер поделился снимком из-за кулис, на которых позирует уже с Андреем Данилко. Панин отметил, что не виделся с артистом 10 лет, и был очень рад встрече.

Алексей Панин и Андрей Данилко после концерта / instagram.com/actor.panin

Напомним, ранее Алексей Панин в интервью Дмитрию Гордону признался - он был уверен, что РФ не решится на войну. А когда российские оккупанты вторглись на территорию Украины, до последнего надеялся, что это послужит для россиян сигналом к тому, чтобы свергнуть ныне действующую власть и прекратить военные действия.

Также Панин рассказал, почему многие россияне поддерживают войну Путина в Украине. В интервью украинской ведущей Наташе Влащенко Панин ответил на вопрос, как подобное беззаконие можно поддерживать.

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