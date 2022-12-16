"Максимальна безвкусица": Королёва показала постельное фото

Наташа Королёва в свои 49 лет пытается вести себя как 18-летняя, чем возмутила поклонников.

Королёва показала постельное фото / скриншот

49-летняя певица Наташа Королёва, которая до сих пор упорно "не замечает" военного вторжения России на свою родину Украину, продолжает жить размеренной жизнью.

На своей страничке в Instagram она опубликовала постельное фото, на котором позировала в призывной позе на усыпанном лепестками роз ложе.

Не всем поклонникам понравился снимок певицы.

"Максимальна безвкусица", "Бабуля, в твои 60 пора бы уже серьезнее себя вести, а не косить под подростков", "Почему без Тарзана?", - писали в комментариях под снимком.

Наташа Королёва / скриншот

Ранее Наташа Королева, которая до сих пор не высказалась о войне на родине, устроила странные пляски в общественном туалете.

На своей страничке в Instagram скандальная артистка опубликовала видео, на котором она вместе с подругой "дрыгались" в туалете.

"Новая рубрика - танцы в тубзике!", - прокричала Королева, после чего стала извиваться перед камерой.

Также мы рассказывали, что певица Наташа Королева пожаловалась на болезнь, от которой страдает уже более 20лет. У нее начались приступы аллергии.

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