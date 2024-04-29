Максим Галкин выдворил путиниста Киркорова из дома Пугачевой

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, когда-то был женат на легендарной Алле Пугачевой и даже после их развода поддерживал с ней связь.
Но, по словам путиниста, перестал общаться с Пугачевой из-за ее нынешнего мужа юмориста Максима Галкина, который признан иноагентом в РФ.
В интервью для росСМИ, Киркоров заныл, что Галкин потребовал от Пугачевой больше не видится с певцом.
"В определенный момент Максим, наверное, посчитал, что меня слишком много дома, дети растут, дети не понимают. Он поставил Алле условие, я уверен, чтобы меня там не было больше. Дирижером, постановщиком, режиссером этой постановки, я уверен, да я и знаю, мне просто общие друзья сказали, что это все сделано его руками", — сказал Киркоров.
Также Киркоров отметил, что уже пять лет не общается с бывшей женой, хотя пытался наладить связь.
Кто такой Филипп Киркоров?
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
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Отметим, Филиппа Киркорова оштрафовали на шесть тысяч рублей за неуплату штрафа. Судом назначено наказание в виде административного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного административного штрафа.
А также менеджер агентства по организации праздников в террористической России заявил, что путинисты Киркоров и Басков больше не котируются в стране-оккупанте.
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