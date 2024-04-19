Больше не нужен: Успенская обскакала Киркорова

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Филипп Киркоров, Любовь Успенская / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov_fan_bg, instagram.com/uspenskayalubov_official

Менеджер агентства по организации праздников в террористической России заявил, что Киркоров и Басков больше не котируются в стране-оккупанте.

Как цитирует его пропагандистское издание КП, теперь русская душа требует шансона. Так, на корпоративы и свадьбы теперь зовут не "королей" российской эстрады, а предательницу Успенскую и жену криминального авторитета - Ирину Круг.

"Самые востребованные женщины исполнительницы на частных мероприятиях сейчас Любовь Успенская и Ирина Круг. И обе поют в жанре шансон. Успенская выступает за гонорар от 3 миллионов рублей – Любовь нарасхват и на свадьбах, и на днях рождениях, и на корпоративных мероприятиях", - рассказывает он.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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