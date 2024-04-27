Певца-путиниста Филиппа Киркорова, который поддерживает военное нападение России на Украину, оштрафовали на шесть тысяч рублей за неуплату штрафа.
Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в Телеграм.
Его признали виновным в неуплате административного штрафа. Судом назначено наказание в виде административного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного административного штрафа - 6 000 рублей.
За что именно певицу назначили первый штраф, не уточнялось.
На прошлой неделе Европейский суд по правам человека отклонил жалобу певца из-за запрета на въезд в Литву. Власти объяснили такое решение соображениями национальной безопасности и его позицией по вопросу аннексии украинского Крыма к террористической России.
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Напомним, ранее стало известно о том, что Примадонн отчаянно боится "потерять товарный вид" и стать неконкурентоспособным по сравнению с более молодыми звездами.
Отметим, в стране-оккупанте России хотят лишить звания народного артиста путиниста Филиппа Киркорова из-за участия в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой.
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