Максим Галкин публично унизил Аллу Пугачеву - что вытворил юморист

Между Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой произошел конфликт в Юрмале.

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Максим Галкин нахамил Алле Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский юморист Максим Галкин и его жена российская певица Алла Пугачева, которые публично осуждают незаконное вторжение РФ в Украину, недавно посетили фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву".

Как сообщает пропагандистское росСМИ mk.ru, между парой произошла ссора во время фестиваля из-за зонта.

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Оказалось, юморист открыл зонтик из-за дождя, взял под руку Пугачеву и начал пробираться в зал. Примадонна попросила, чтобы Максим подвинул зонтик ближе к ней из-за капающего дождя, но юморист отказался это делать.

"У тебя шляпа, а у меня нет. А мне выходить на сцену", — сказал Галкин, а Пугачева просто промолчала.

Максим Галкин / инфографика: Главред

Кто такой Максим Галкин? Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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Отметим, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.

А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.

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